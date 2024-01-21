Depremde 52 kişinin öldüğü apartmanın projesi eksik, malzeme ve yapı denetimi yetersiz çıktı Depremde 52 kişinin öldüğü apartmanın projesi eksik, malzeme ve yapı denetimi yetersiz çıktı
Bursa

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 08.00, 09.30, 13.30, 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.30, 10.30, 14.00, 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

Kaynak: AA