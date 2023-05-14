İSTANBUL- Günümüzde hem kadınlar hem de erkekler saç dökülmesiyle karşı karşıya kalıyor. Genetik faktörlerin yanı sıra; stres, kimyasal maddelere maruz kalmak, kullanılan ilaçlar ve çeşitli deri hastalıkları gibi birçok neden saç dökülmesine yol açabiliyor.

Regenera Activa adı verilen yeni yöntem; cansız saç tellerini güçlendirmek, deri altındaki inaktif saçları aktifleştirmek ve saç ekimi öncesi ekimin başarısını artırmak gibi avantajları ile öne çıkıyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Saç Ekimi Merkezi’nden Dr. Sema Aysan Kızıldağ, Regenera Activa yöntemi hakkında bilgi verdi.

Kendi saçlı dokunuzun yenileyici etkisinden yararlanılıyor

Otolog Mikrogreft olarak da adlandırılan işlem, kulak arkasındaki dökülmenin olmadığı saçlı bölgeden elde edilen dokuların gerekli alanlara yeniden verilmesi esasına dayanmaktadır. Başın arka kısmından 4 adet 2,5 mm boyutunda biyopsi alınmakta ve Regenera Activa cihazına aktarılan dokulardan hücrelerin ayrıştırılması sağlanmaktadır. Saç dökülmesi problemlerinde yeni bir yöntem olan Regenera Activa sayesinde dökülmenin olduğu bölgelerde hastanın direkt kendi dokularının iyileştirici ve yenileyici gücünden yararlanılmaktadır. Alınan dokuların içerisinde bulunan büyüme faktörleri cansız veya inaktif olan saç derisini tekrardan aktif hale getirebilmektedir. Saçlı bölgeden alınan dokuların özel bir süper hücre süspansiyonu elde edilerek uygun bölgelere tekrar enjekte edilmesi, oradaki uyuyan saç köklerini harekete geçirmektedir.

Tek seans ile uzun süren estetik görünüm

Dökülme şikayetlerine yönelik uygulanan bu tedavi tek seanslık bir işlemi içermektedir. 30 dakika gibi kısa bir sürede uygulanması ve tıraşsız bir işlem olması önemli bir tercih nedenidir. Tedavi uygulandıktan sonra herhangi bir bakıma ihtiyaç duyulmamaktadır. Hasta günlük yaşamına kaldığı yerden devam edebilmektedir. Uygulama kişiden kişiye değişebilmekle birlikte ortalama 3. aydan itibaren etkisini gösterebilmektedir. Tüm olumlu sonuçların ve gelişmelerin gözlemlenmesi 6 ayı bulabilmekle birlikte tedavinin etkisi 3-4 yıla kadar sürebilmektedir. Birçok kişide tek seanslık tedavi yeterli olabilmektedir. İhtiyaç duyulması halinde işlemin tekrar uygulanmasına doktorunuzun önerisi ile karar verilmektedir.

Rejenera activa tedavisinin avantajları şu şekilde özetlenebilir:

Mevcut saçları korur,

Zayıflayan saçları güçlendirir,

Saça hacimli bir görünüm kazandırır.

Deri altındaki inaktif saç hücrelerini aktifleştirerek yeni saçların çıkmasını sağlar.

Saç ekimi süreci ve sonrasında uygulanarak işlemin başarısını artırır.

Saç dökülmesine alternatif değil destek bir tedavidir.

Saç dökülmesinden veya saçlarının cansızlaşmasından şikayetçi olan kişilerin saç ekimi konusunda uzman doktorlara başvurması önemlidir. Doktor kişinin saç analizini gerçekleştirdikten ve gerekli testlerin yapılmasını sağladıktan sonra kişiye özel bir tedavi planı çıkarılır. Rejenera activa da bu konu ile ilgili son dönemlerde sıkça başvurulan yöntemlerden biridir ve mutlaka bu konuda deneyimli kişiler tarafından yapılmalıdır.

HABER: MERVE ELÇİ