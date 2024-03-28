Hande Türkel'in yönetmenliğini yaptığı, Serra Arıtürk, Samet Kaan Kuyucu ve Gürberk Polat'ın rol aldığı "Güneşi Söndürmem Gerek" izleyiciyle buluşacak.

Senaryosunu Doğukan Cantimur'un kaleme aldığı film, sevgilisini kaybeden Umut’un, hayatına kaldığı yerden devam etmeye çabalarken hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşmesini konu alıyor.

"Hayalet Avcıları: Ürperti"

Gil Kenan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Mckenna Grace, Paul Rudd ve Carrie Coon'un rol aldığı "Hayalet Avcıları: Ürperti", aksiyon ve komedi karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Orijinal Hayalet Avcıları ekibinin de dahil olduğu film, kadim şeytani bir gücün, hapsolduğu yerden kurtulmasıyla yeryüzünü dondurmasını ve Hayalet Avcıları ekibinin bu tehlikeye karşı mücadelesini anlatıyor.

"Lassie: Yepyeni Bir Macera"

Alman yönetmen Hanno Olderdissen'in filmi "Lassie: Yepyeni Bir Macera", iyi para kazanmak için safkan köpekleri çalan bir suç ekibinin peşine düşen bir grup gencin hikayesini işliyor.

"Riki Rhino: Kahraman Kanatlar"

Haftanın animasyonu "Riki Rhino: Kahraman Kanatlar", tsunamiden evlerini kurtarmaya yardımcı olacak sihirli bir tohum bulmak için tropik ormanlarda macera dolu bir yolculuğa çıkan Riki adlı cesur gergedan ile ördek arkadaşı Beni'nin hikayesini ele alıyor.

"İhtiyar Delikanlı"

Güney Koreli yönetmen Park Chan-Wook'un 2004 yapımı filmi "İhtiyar Delikanlı" yeniden gösterime girecek.

Haftanın gerilim ve korku filmleri

Birleşik Krallık yapımı "Winnie the Pooh: Kan ve Bal 2", Avustralya yapımı "Sahipsiz" filmleriyle Cengiz Kaplan'ın "Mir'at İblisin Laneti" ve Ayhan Al'ın "Cin Günü" adlı yapımları, haftanın korku filmleri olarak beyaz perdede yerini alacak.