Olimpiyatevi'nde gerçekleşen imza törenine TMOK Başkanı Uğur Erdener, BtcTurk Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Güneri ile milli sporculardan Hakan Reçber, Tuğba Danışmaz, Hatice Kübra İlgün ve Taha Akgül katıldı.

Uğur Erdener, BtcTurk ile imzaladıkları anlaşmadan dolayı mutlu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu özel günde finansal ürün ve hizmetler bağlamında Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketi BtcTurk ile birlikte özel ve güzel bir anlaşma imzalamaktan mutluyuz. Olimpiyatların, cumhuriyet tarihimizdeki 100. yılını kutlayacağız. İlk katılığımız olimpiyat Paris 1924'tü. Bizim tarihimiz için çok özel bir organizasyondu. Paris 2024 de Team Türkiye olarak bizim için çok özel olacak. Bu anlamda BtcTurk'un desteği çok önemli. Bir rekoru da kırmak istiyoruz. 11 dalda 51 sporcumuzun kota aldığını biliyoruz ama bu daha da artacak. 100'e yakın sporcu daha Paris'te bizi temsil edecek. BtcTurk'ün desteği böylece daha anlamlı hale geliyor. Türk sporu adına kendilerine teşekkürü borç biliyorum. Çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum."

Güneri: "100 yıl sonra bu yola çıkmak bizi gururlandırıyor"

Özgür Güneri ise Türk sporuna destek oldukları için gururlu olduklarını dile getirerek, "Türk sporunun çok önemli kilometre taşlarından birini karşılayacağız. İlk defa 1924 yılında olimpiyatlara katıldık. 100 yıl sonra bu yola çıkmak bizi gururlandırıyor. 1 Temmuz 2013'te faaliyete geçtiğimizden beri Türkiye'nin en önemli finansal teknoloji şirketlerinden birine dönüştük. Dünyanın ilk bitcoin ve kripto alım satım platformuyuz. Yaklaşık 15 senedir var olan bir sektörde 11. senemizi dolduruyoruz. Bunun da bize yüklediği önemli sorumluluklar var." diye konuştu.

Olimpiyatların farklı bir ruhu olduğunu vurgulayan Güneri, "Türkiye'de milli sporcularımızı her alanda desteklemeyi, sporun yanında olmayı, yeni neslin sporun ana prensiplerini benimsemesi için onlara idol olabilecek sporcuları desteklemeyi önemsiyoruz. Mükemmellik, saygı, dostluk, barış ve fair play, olimpiyatın ana ruhunu oluşturan faktörler. Yeni nesle bu değerleri aşılamak da çok değerli sporcularımıza destek olmakla olur. Bir önceki olimpiyatlarda 21 sporcumuza destek olmuştuk. Bu sefer 21 sporcumuzu TMOK ile desteklemek bize gurur veriyor. A Milli Futbol ve A Milli Voleybol takımlarımıza her kategoride destek veriyoruz. Milli sporcularımıza destek olmak ve TMOK ile iş birliği yapmak bizim için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

TMOK'un çok değerli işler yaptığını belirten Güneri, "Biz de BtcTurk olarak TMOK ile iş birliğimizi genişletmek istiyoruz. TMOK Akademi ile birlikte dijital bir platform üzerinden sporcularımızı ve teknik ekibimizi uzmanlarla bir araya getireceğiz. Sporcularımızın daha donanımlı ve daha rahat olmalarını sağlayacağız. Ayrıca 7-15 yaş arası sporcularımızın yer alacağı ücretsiz spor okulları projesini bir beklenti olmadan destekliyoruz. Bu iki projeyle yeni nesli daha fazla destekleyeceğimizi ve TMOK ile iş birliğimizi geliştireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

TMOK Başkanı Uğur Erdener ile BtcTurk Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Güneri, yeni neslin geleceği için spora önem verdiklerini belirtti

Uğur Erdener ve Özgür Güneri, BtcTurk'le Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından Olimpiyatevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdener, BtcTurk'un kendi alanının lideri olduğunu belirterek, "İki tarafın da birbirine verecek çok şeyi var. Olimpiyatlara ilk defa 100 yıl önce katıldık. Bu sene de rekor kırmak istiyoruz. BtcTurk'un desteklediği 21 sporcu var. Destek gerçek anlamda büyük önem taşıyor. Bu destekle birlikte yeni madalya rekoruna ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Sporcunun geçim sorunu olmaması lazım"

Sporcunun destek beklediğini vurgulayan Erdener, "Sporcu, başarıya odaklanmalı. Sporcunun geçim sorunu olmaması lazım. Bu tür destekler, sporcuya finansal anlamda katkı sağlar. Sporcular da böylece hedefe odaklanabilir. Sporcuların yaşamını kolaylaştırmamız lazım. BtcTurk'un sağladığı destek bu yüzden çok önemli. Temel hedefimiz gençlerimiz ve geleceğimiz. Geleceğimiz için gençlere gözümüz gibi bakmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Güneri: "Türk sporunu desteklemek için sürekli adımlar atıyoruz"

Yaptıkları sponsorluk anlaşmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Güneri ise, "BtcTurk, 11 yıllık bir marka. 6 milyon kullanıcımızın gücüyle Türk sporunun yanında olmak istiyoruz. Türk sporunu desteklemek için sürekli adımlar atıyoruz. Futbol ve voleybol milli takımlarını her yaş kategorisinde destekliyoruz. TMOK ile beraber olimpiyatlarda bizi temsil edecek 21 sporcunun yanında olmak bizim için mutluluk verici." diye konuştu.

Güneri, Türk sporuna destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "TMOK ile beraber iki önemli projeyi hayata geçireceğiz. TMOK Akademi projesinde sporcularımıza her alanda destek sağlayacağımız bir platform oluşturacağız. 7-15 yaş arası çocuklarımız için de ücretsiz spor okullarını hayata geçireceğiz. Yeni nesilin yanında en iyi sporla durabiliriz." ifadelerini kullandı.

Milli güreşçi Taha Akgül, BtcTurk'un Türk sporuna verdiği desteğin çok kıymetli olduğunu söyledi

Akgül'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

BtcTurk'un çok önemli bir misyonu olduğunu belirten Taha Akgül, "BtcTurk, sporculara olimpiyat yolunda destek oluyor. Sporcularımızın da bu destekle motivasyonu artıyor. BtcTurk, Türkiye'nin en büyük teknoloji firmalarından bir tanesi. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden bir olan TMOK'la bu anlaşmanın gerçekleşmesi bizim için gurur verici. Kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

BtcTurk'un iki önemli projesinden bahseden Akgül, "TMOK Akademi ve 7-15 yaş arası çocuklar için yapılacak ücretsiz okul projesi bence çok değerli. Olimpik sporcular dışında, ülkemizde spor yapan gençlere de destek sağlanacak. BtcTurk'un spora verdiği destek çok kıymetli. Umarım diğer firmalara da örnek olurlar." diye konuştu.