Haber: Damla Oya Erman

2001 MTV Video Müzik Ödülleri'nde omuzlarında sarılı bir yılanla dans ettiğinden daha fazla bir süre sonra, şarkıcının bunun hakkında nasıl hissettiğini ortaya koyuyor.

Spears, Çarşamba günü attığı bir tweet'te "En sevdiğim performanslardan biri, albinoylanla olan performanstı" yazdı. "Bu yılanı aldığımda ve sahneye çıktığımda nasıl korktuğumu hala hatırlıyorum!!!."

Spears, "I'm a Slave 4 U" adlı hit şarkısını söylerken yılanla dans etti

Tweet daha sonra Spears'ın yakında raflarda yerini alacak olan "The Woman In Me" adlı kitabında bu performans ve diğer favoriler hakkında daha fazla bilgi paylaşacağını belirtiyor. Anılar, 24 Ekim'de raflara çıkması planlanıyor.

Spears, kitabın temmuz ayında yapım aşamasında olduğunu duyurdu

"Yaklaşıyor... Hikayem, sonunda benim koşullarımla," yazdı o zaman Instagram'da bir gönderide.