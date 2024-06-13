Ankara

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Türkiye-Brezilya ilişkileri ve İsrail'in Filistin'e saldırılarına ilişkin yazılı değerlendirmede bulundu.

Türkiye'de temaslarda bulunmak üzere Ankara'yı ziyaret eden Vieira, bu ziyaretle iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştıracak yeni ve yaratıcı adımları ele almanın amaçlandığını belirtti.

İkili ticaret hacminin 2023'te 5 milyar dolara ulaştığını ifade eden Vieira, "Ekonomilerimizin ölçeği göz önüne alındığında, önümüzdeki yıllarda önemli ve sürdürülebilir bir gelişme için açıkça yer var. Ekonomik ilişkilerimizde halen birçok alanda henüz kullanılmamış büyük bir büyüme potansiyeli bulunmakta ve hedefimiz, hükümetlerimiz ve özel sektörlerimiz arasındaki diyalog yoluyla yeni fırsatları tespit etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Vieira, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşme fırsatı elde ettiğini vurgulayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kasım ayında G20 Zirvesi için Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine yapacağı ziyareti de sabırsızlıkla beklediklerini aktardı.

Eşitsizlik sorunları, iklim değişikliği ve küresel yönetişim reformu konularının bu yıl Brezilya'nın G20 dönem başkanlığının önceliği olarak belirlendiğini ifade eden Vieira, "Türkiye'nin bu ilgili tartışmalara katkısı da bu ziyaretin gündeminin bir parçasıdır. Türkiye'nin, Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak kurulması için G20 Görev Gücü'ne katılımını memnuniyetle karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Vieira, 11 Haziran'da Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen BRICS+ oturumuna ilişkin, şunları kaydetti:

"Dört yeni üyenin (Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri) bu yıl katılmasından bu yana BRICS içinde genişleme kriterleri konusunda devam eden bir tartışma var. Nijniy Novgorod'da gerçekleştirilen dışişleri bakanları toplantısında da bu konu ele alındı ve Rusya dönem başkanlığı tarafından davet edilen ortak ülkelerle diyalog kuruldu."

"3 aşamalı bir ateşkes için mevcut öneriyi destekleyen ülkeler arasındayız"

7 Ekim 2023 saldırıları sırasında Brezilya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başkanlık ettiğini hatırlatan Vieira, "O tarihten bu yana Brezilya açık bir şekilde çatışmaların sona erdirilmesini, rehinelerin serbest bırakılmasını, insani yardımların engelsiz erişiminin sağlanmasını ve iki devletli çözüme yönelik müzakerelerin yeniden başlatılmasını talep etmektedir. Başkan Lula'nın (Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva) sık sık yinelediği gibi Filistinlilerin devlet olma ve kendi kaderini tayin etme arzularının gerçekleşmesi için zaman çoktan geçmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Vieira, "Brezilya, ekim ayında neredeyse oybirliğiyle desteklenen ancak Konsey'in daimi üyelerinden biri tarafından veto edilen, çatışmaların durdurulması çağrısında bulunan bir karar tasarısını sunan ilk ülkeydi. Şimdi de 3 aşamalı bir ateşkes için mevcut öneriyi destekleyen ülkeler arasındayız." ifadelerine yer verdi.

Bakan Vieira şunları kaydetti:

"Gazze'de olup bitenlere kayıtsız kalamayız. İlk günden itibaren Hamas'ı saldırılarından dolayı kınadık ancak o günden bu yana İsrail'in tepkisi uluslararası hukuk kapsamında kabul edilebilir olanın çok ötesine geçti. Binlerce masum insanın ölümüne, sivil altyapının fiilen yok edilmesine, insani yardımın engellenmesine, milyonlarca insanın zorla yerinden edilmesine ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Gazze'ye ve sivil halka yönelik saldırısı sonucunda dünyanın tanık olduğu kıtlığa ortak olamayız."

"Eminim ki her iki ülke de barış sürecinin yeniden başlatılmasına yol açacak her türlü yapıcı faaliyette yer almaya hazırdır"

Vieira, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Gazze'deki insani kriz ve temel insani hukuk ilkelerinin sistematik olarak göz ardı edilmesi konusundaki tutumunda son derece net olduğunu ifade ederek "İsrail tarafından henüz yerine getirilmeyen geçici tedbirler de son derece açıktır. Brezilya, Mahkeme'nin aldığı kararları desteklemekte ve Netanyahu hükümetinin bu kararlara yönelik tepkilerini ciddi bir endişe ile takip etmektedir. Bu davada tüm insanlık için çok şey söz konusudur ve UAD, Güney Afrika tarafından öne sürülen davayla sorumlu bir şekilde ilgilenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Başkanı Lula'nın, Gazze'de "insan eliyle yaratılan insani trajedinin" boyutlarının kabul edilemez olduğunu güçlü bir şekilde vurguladığını aktaran Vieira, "Ankara ziyaretim, durumu ve ilk adım olarak çatışmaların durdurulması ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik devam eden çabaları değerlendirmek için bir fırsat. Eminim ki her iki ülke de barış sürecinin yeniden başlatılmasına ve iki devletli çözüme yönelik gerekli adımların atılmasına yol açacak her türlü yapıcı faaliyette yer almaya hazırdır." ifadelerini kullandı.