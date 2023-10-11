Dün 88,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,47 artışla 88,06 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,36 dolardan alıcı buldu.

İsrail-Filistin çatışması sonrası piyasalarda petrol tedarikine ilişkin oluşan endişelerle aniden yükselen petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.

İsrail'in küresel petrol tedarikindeki rolü sınırlı olsa da devam eden saldırılar, çatışmanın bölgeye yayılması halinde petrol arzına zarar vereceği ve yılın geri kalanında beklenen arz açığını daha da derinleştireceği endişelerine yol açıyor.

Ayrıca, söz konusu çatışmalarda İran'ın payı tartışılırken, İran'a yönelik bir ambargo ihtimali de petrol piyasasında risk oluşturmaya devam ediyor.

ABD tarafından dün yapılan açıklamada İran'ın, Hamas'ın saldırı planlarında doğrudan yer aldığına ilişkin elle tutulur bir kanıtları olmadığı, konuyu incelemeye devam edecekleri belirtilmişti.

Öte yandan, dünya genelinde "şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına dair güçlenen beklentiler de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yılın geri kalanında yapılacak toplantılarda politika faizini sabit tutacağı güçlü şekilde öne çıkarken, banka üyelerinin sözle yönlendirmelerindeki ton da yavaş yavaş güvercinleşiyor.

Brent petrolde teknik olarak 88,23 ile 88,61 dolar aralığının direnç, 87,85 ile 87,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.