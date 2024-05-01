Dün 87,8 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,33 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,86 düşüşle 85,59 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,14 dolardan alıcı buldu.

İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakereleri dolaylı olarak devam ediyor.

Büyük petrol üreticilerinin ve ticaret yollarının bulunduğu Orta Doğu'da ateşkes sağlanması ihtimali ise arz endişelerini azaltarak petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin cuma günü Hamas'a sunulduğu, Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı.

Ancak dün İsrail Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile esir takası mutabakatına varılsa da varılmasa da Gazze Şeridi'nin güneyindeki, yerinden edilmiş 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarını ifade etti.

Ayrıca, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsünün ülkede talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirmesi de fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyon 906 bin varille beklentilerin aksine arttığını öngördü. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 500 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda artışa işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarının düşüşünü sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik endişeler artarken, bu durum talep endişelerini de beraberinde getiriyor.

Piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugünkü faiz kararına ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklandı.

Yüksek faiz oranları, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında güçlenmesine neden olarak petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor ve yatırımcıların petrol talebi iştahını azaltıyor.

Uzmanlar, faizlerin daha uzun süre yüksek seviyelerde tutulmasının petrol talebi görünümünde bazı riskler yaratabileceğini ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 87,61 ile 89,96 dolar aralığının direnç, 85,26 ile 82,91 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.