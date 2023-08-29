İSTANBUL (AA) - Dün 85,23 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,87 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 83,67 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,85 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkeleri ABD ve Çin'de bu hafta beklenen yoğun veri akışı öncesinde yatırımcıların temkinli tavrı etkili oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarının sonuna gelmiş olabileceğine ilişkin beklenti güçlenirken, ülkede bugünden itibaren yoğunlaşacak iş gücü piyasasına yönelik veri akışının para piyasalarını etkilemesi bekleniyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günkü açıklamaları piyasalarda "ne şahin, ne güvercin" şeklinde yorumlanırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 20 Eylül'deki toplantıda yüzde 82 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin ediliyor.

Çin'de ise bu hafta açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri öncesi yatırımcıların temkinli tavrı, alımları azaltırken fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Öte yandan, ABD'nin Florida eyaletine doğru ilerleyen Idalia Fırtınası'nın elektrik kesintilerine neden olma ve körfez bölgesindeki petrol rafinelerinin üretimini olumsuz etkileme ihtimali piyasalarda arz endişelerine yol açarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Dün ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşan Idalia Fırtınası'nın muhtemel etkileri dolayısıyla Florida eyaleti için olağanüstü hal ilan edilmesi kararını onayladı. Idalia Fırtınası'nın yarın erken saatlerde Florida kıyılarına ulaşacağı tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,01 ile 84,36 dolar aralığının direnç, 83,66 ile 83,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.