Dün 83,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,33 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.09 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 83,53 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,64 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar, İsrail'in Gazze Şeridi'nden Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına saldırması sonucu jeopolitik risk algısıyla yükseldi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun bölgedeki bazı binaları roketlerle hedef aldığı belirtildi. İsrail topçu birliklerinin de Refah Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na yakın bölgelere atışlar yaptığı ifade edildi.

Bölgeye yönelik saldırılar, Gazze'de ateşkes sağlanması ihtimalini zayıflatarak küresel petrol rezervlerinin çoğuna ev sahipliği yapan Orta Doğu'da çatışmaların daha da artacağı endişelerinin artmasına sebep oldu ve petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, dün Katar ve Mısır ara buluculuğunda hazırlanan ateşkes anlaşmasına ilişkin önerileri onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı aldı.

Öte yandan, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında güçlenmesi fiyatların yükselişini sınırlıyor. ABD dolar endeksi saat 09.07 itibarıyla 105,26 seviyesinde bulunuyor.

Söz konusu durum, petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirerek yatırımcıların petrol talebi iştahını azaltıyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,02 ile 84,45 dolar aralığının direnç, 82,97 ile 82,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.