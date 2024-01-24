Dün 80,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 79,66 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,52 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin güçlü seyrettiğine ilişkin veriler, doların değer kaybetmesi ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik riskler, fiyat artışında etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ülkede ham petrol stokları 6 milyon 674 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon varil azalacağı yönündeydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak. Söz konusu stok düşüşüne ilişkin veriler doğrulanırsa, fiyatlardaki artış eğiliminin sürmesi bekleniyor.

ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryolarının güç kazanmasıyla ülkedeki ekonomik aktivite ve petrol talebinin beklenilen kadar yavaşlamayacağı yönündeki öngörüler de petrol fiyatlarındaki artışı destekledi.

Yatırımcıların petrol alım iştahını artıran ve fiyatların yükselişine katkıda bulunan diğer unsur da ABD dolarındaki değer kaybı oldu.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi yüzde 0,16 düşüşle 103,237 oldu. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.

Öte yandan, İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken, gerilimin bölgedeki diğer ülkelere de sıçrayarak küresel deniz ticareti için kritik öneme sahip Kızıl Deniz'deki aktiviteleri olumsuz etkileyeceği endişeleri, petrol fiyatlarındaki yükselişi desteklemeye devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,79 ile 79,95 dolar aralığının direnç, 79,43 ile 79,23 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.