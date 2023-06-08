Ankara, mayıs ayı boyunca ve haziran ayının ilk haftasında aralıksız devam eden yağışlarla yeşile büründü. Zaman zaman sel felaketlerine de yol açan sağanakla kente su veren barajlar geçen yılki seviyenin üstüne çıkarken doğa da canlandı.

Ankara'nın dağları ve tepeleri yeşilin her tonuyla tanışırken uzun süre sonra yüzünü gösteren güneş, Karadeniz Bölgesi'ni aratmayan yeşil örtüyü gözler önüne serdi.

Çankaya ilçesindeki Yeşilkent Mahallesi'nde akasya ve çam ağaçları ile buluşan çayırlar tabloluk manzaralar ortaya çıkardı.

Bozkır olarak bilinen kentte yeşeren çayırların ormanlarla bütünleştiği alanlar ve oluşan çiçek tarlalarının etkileyici görüntüsü, dronla havadan görüntülendi.

AA