Boykar Akademi, öğrencilerin saygın kişiliklere sahip olmalarını, özgüvenlerini geliştirmelerini ve ahlaki değerlere öncelik vermelerini hedefliyor. Öğrencilerin öz bilinçlerini ortaya çıkarmalarını, özgür hayal güçlerini kullanmalarını ve sevgiyle beslenmiş vicdanlarıyla düşüncelerini ifade etmelerini sağlıyor.

Eğitim anlayışı, öğrencilerin yaratıcı potansiyellerini keşfederek, bilimsel gelişmeleri takip eden ve öncü olabilecek yetkinliklere sahip bireyler olarak yetişmelerine olanak tanıyor. Aynı zamanda Atatürk ilke ve devrimlerini benimseyen ve takip eden bireyler olarak yetiştiriliyorlar. Boykar Akademi, öğrencileri mükemmeliyet arayışı içinde aktif, yurtsever bireyler olarak yetiştirme amacı güdüyor.

Eğitim-öğretim sürecine getirilen yeni bakış açısı ve oluşturulan öğrenme ortamıyla Boykar Akademi, ülkemizin önde gelen uluslararası eğitim kurumlarından biri olma vizyonuyla hareket ediyor. Öğrencilerin üstün niteliklerini geliştirerek ülkemizi rekabetçi düzeyde temsil etmeyi hedefliyorlar.

Boykar Akademi Eğitim Branşları

Boykar Akademisi, geniş bir yelpazede sunulan branşlarıyla öne çıkan bir eğitim kurumudur. İşte sunduğumuz ana branşlar:

İngilizce: Dil becerilerini geliştirmek, küresel iletişimde öne çıkmak ve uluslararası alanda başarılı olmak isteyen öğrencilere odaklanan bir program.

Matematik + İngilizce: Hem matematikte güçlü temeller oluşturmayı hem de İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmayı hedefleyen bir program.

Hızlı Okuma ve Anlama: Öğrencilerin okuma becerilerini hızlandırmalarına ve metinlerden daha fazla anlam çıkarmalarına yardımcı olan bir yetenek geliştirme programı.

Satranç: Stratejik düşünme, konsantrasyon ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan bir strateji oyunu olan satrançla ilgilenen öğrenciler için bir fırsat.

Resim: Yaratıcı ifadeyi teşvik eden bir platformda öğrencilerin sanatsal yeteneklerini geliştirmelerine destek veren bir program.

Bale: Grasiyoz bir sanat olan baleyle ilgilenen öğrenciler için bir fırsat, bu program özgüveni artırırken fiziksel becerileri geliştirmeye yardımcı oluyor.

4-6 Yaş Arası İngilizce: Erken yaşta İngilizce öğreniminin önemini vurgulayan özel bir program, çocukların dil becerilerini erken dönemlerde geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Eyüpsultan'daki Yeşilpınar şubesi ve Gaziosmanpaşa'daki Mevlana şubesiyle iki ayrı konumda hizmet veren Boykar Akademisi, öğrencilere kaliteli eğitim imkanı sunan bir eğitim kurumudur.

Boykar Akademi, geleceğin liderlerini yetiştirme vizyonuyla öğrencilere sunduğu üstün nitelikli eğitimle dikkat çekiyor. Çağdaş bir eğitim anlayışıyla bireysel gelişimi ön planda tutan Boykar Akademi, öğrencileriyle birlikte ülkemizin geleceğine ışık tutmaya devam ediyor.

İletişim Adresleri:

Yeşilpınar Şubesi Instagram: @boykarakademi.yesilpinar

Mevlana Şubesi Instagram: @boykarakademi.mevlana

Web Sitesi: http://www.boykarakademi.com