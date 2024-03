Haber: Elif Hayvalı

Biliyorsunuz ki birkaç gün önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yaşadık. 20 günlük bir kız annesi olarak başta dünyaya yeni gelen kızım İlay olmak üzere tüm dünya kadınlarının kadınlar günümüzü kutlar herkese mutluluk dolu nice kadınlar günü dilerim.

Avrasya Hastanesi’nden Kadın Çalışanlarına Destek

Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’nde görev yapan, elinin dokunduğu her şeye güzellik katan, enerjisi ve gülüşüyle ışığını tüm çevresine yansıtan birbirinden kıymetli kadın çalışanlarına görev yerlerinde ziyarette bulunarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu, İşletme Direktörü İbrahim Urlu, Medikal Direktörü Prof. Dr. Ali Rıza Cenal, Medikal Direktör Yardımcısı Op. Dr. Akın Ünal ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülay Aziret Tosunay kadın çalışanlarının her birine onlar için özel olarak hazırlanmış olan hediyelerini takdim ettiler. Onlara güzel dilek ve temennilerle ziyarette bulunurken, aynı zamanda başarıları ve emekleri içinde ayrıca kutladılar.

Her hafta dopdolu konularla karşınızda olacağımız sağlık sayfalarında bu hafta, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzm. Dr. Rüstem ALBAYRAK botoks ve dolgu hakkında konuştu. Herkese iyi haftalar dilerim.

“Günümüzde gittikçe talep ve uygulaması artan uygulamalardır. İnsan vücuduna yapılan tüm uygulamalar gibi mutlaka ehil ellerde, doğru ürün ve doğru yaklaşımlar ile hassasiyet ile uygulanması gerekir” diyen Uzm. Dr. Rüstem ALBAYRAK, “Bu işlemlerin tamamı dermokozmetik uygulamalardır. Oluşabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için, mutlaka T.C Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş eğitimleri almış ve sertifika sahibi, bu konuda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip hekimler tarafından uygulanmalıdır” dedi.

Botoks, bu tür uygulamalarda kullanılan ilaç niteliğinde ki tek üründür. Yani geliştirilmesi, üretimi, dağıtımı, saklanması ve kullanılmasının önemli kurallarla disiplini belirlenmiştir. Etkisi güçlü bir ilaçtır. Birçok tıbbi uygulamalarda kullanılmaktadır. Cilt uygulamalarında da önemli yeri vardır. Labaratuvar ortamında geliştirilen bir toksindir. Uygulandığı alanda kas aktivitesini durdurur. İlacın etki süresi, kişilerin metabolizmalarına bağlı olmak üzere genellikle 4 -6 aydır. Yüz bölgesinde ki uygulamalarda amaç yüz cildi altında yer alan ve mimik hareketlerini yapmamızı sağlayan mimik kaslarının aktivitesini azaltmak ya da durdurmaktır. Mimik kasları kasılamadığı zaman, üzerindeki cilt dokusunun kırışması da engellenmiş olur. Böylelikle yüz cildinde oluşan kırışıklar giderilmiş ya da ciddi oranda azaltılmış olur. Kişi mevcut yaşı için olabileceğinin en iyi haline kavuşur. Vaktinden önce ciltte oluşan yıpranma engellenmiş olur. Botoks uygulaması ile beraber cildin kollogen üretimini artırmaya yönelik mezoterapi uygulamaları ile destek olunması sonuçların çok daha başarılı ve memnun edici olmasını sağlayacaktır.

Dolgu uygulamalarında da en önemli dikkat edilmesi gereken unsur, doğru ürün ve doğru uygulamalardır. Asla hafife alınacak uygulamalar değillerdir. Dolgu uygulamalarında farklı amaçlar vardır. Cerrahi yöntemle müdahale yapılmasını istememek, yüzün bazı bölgelerinin biraz daha belirgin hale gelmesi, cilt dokusunun kollogen üretimin artırılması gibi. Dolgu işlemlerinde birinci ve en önemli unsur doğru planlamadır. Herkesin yüzünün anatomik yapısı ve ihtiyaçları farklıdır. Belirlenmiş standartlara göre öncelikle kişinin müdahale ihtiyaçları doğru belirlenmelidir. Dolgu yaptırmak isteyen kişinin istek ve beklentileri ile uygulamayı yapacak hekiminin tespitleri karşılıklı konuşularak, mutabık olunarak doğru planlama yapılmalıdır. Uygulamadan sonra nasıl bir süreç yaşanacağı ve nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda ayrıntılı bilgi alınmalıdır.

İnsan vücuduna yapılacak uygulama ne olursa olsun her türlü olumsuzluğa neden olabilir. Yani her uygulamanın kendine göre riski vardır. Gerek botoks gerek ise dolgu uygulamalarının en avantajlı yönleri ise etki süreleri ve etkilerinin geçici olmasıdır. Botoks, dolgu ya da yapılacak her türlü uygulama için en çok dikkat edilmesi gereken unsur; doğru ürün ve doğru uygulamadır.