Ankara

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir çevresel değer yaratma vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarla Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden BOTAŞ, bu alanda başarılarına bir yenisini daha ekledi.

BOTAŞ, The Green Organisation tarafından düzenlenen Yeşil Dünya Ödülleri'nde 3 proje kapsamında 2’si altın 3’ü gümüş olmak üzere toplamda 5 ödül almaya hak kazandı. Böylelikle sahip olduğu yüksek çevre hassasiyeti ile BOTAŞ, 2019-2023 yıllarında 27 uluslararası ödülü Türkiye'ye kazandırmış oldu.

Türkiye'nin arz güvenliğini tesis için büyük projelere ve dev yatırımlara imza atan BOTAŞ, kesintisiz enerjide olduğu gibi sürdürülebilir enerji alanında da faaliyet gösteriyor.

Açıklamaya göre, sahip olduğu 5 adet LNG terminali, 7 adet uluslararası bağlantılı doğal gaz boru hattı ile güçlü bir enerji altyapısı oluşturan BOTAŞ, Türkiye'nin jeostratejik konumunun avantajlarını da kullanarak uzun dönemli planlamalar ve geleceğe dönük uluslararası yatırımlar olan TürkAkım ve TANAP boru hatları gibi dev projeleri hayata geçirdi.

Türkiye bu sayede gelişmiş iletim altyapısı, LNG, FSRU ve depolama tesisleriyle Avrupa’da ve dünyada fiyat avantajını en iyi kullanan ülkelerden biri oldu.

Açıklamaya göre, hayata geçirdiği bütün proje ve faaliyetlerinde yüksek çevre bilinci ile yaşadığı dünyaya duyarlı adımlar atan BOTAŞ, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın gayreti ile enerji yolculuğunu sürdürecek.

BOTAŞ'ın projeleri için aldığı 5 çevre ödülü kategorileri şöyle:

1- Biyoçeşitlilik Envanteri Projesi:

Sürdürülebilir Gelişme: Petrol endüstrisinde sürdürülebilirlik kategorisinde Gümüş Ödül ve Sürdürülebilir Gelişme: Koruma kategorisinde Gümüş Ödül

2- Deniz Çayırlarının Taşınması Projesi:

Sürdürülebilir Gelişme: Çevre Politikası kategorisinde Altın Ödül ve Sürdürülebilir Gelişme: Petrol Endüstrisinde Sürdürülebilirlik kategorilerinde Altın Ödül

3- Silivri İşletme Müdürlüğü Karbon Ayak İzi ve RES Projesi:

Çevresel İyileştirme: Kirlilik Kontrolü kategorisinde Gümüş Ödül

AA