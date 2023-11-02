HABER: ANIL SURAL



İlk çeyrekte Wizards'ı sahanın dışına çıkardılar ve yedek kulübesinden gelen zorlu dördüncü çeyreğe rağmen sayı temposunu asla yavaşlatmadılar. Celtics 126-107'lik galibiyeti elde etti.



Jaylen Brown bu akşam göz kamaştırdı, 36 sayı attı ve üç sayılık atışlarla takım rekorunu tehdit etti (11'i Marcus Smart'tan) ve oyunun sekizden üç çeyreğine kadar sayı kaydetti.



Onun yanında, üç maçta 33 sayı atarak ikinci kez 30+ sayı kaydeden Tatum da vardı. Kyle Kuzma, Wizards'a 21 sayıyla liderlik ederken, Washington'ın azalan kadrosunun buna ayak uyduracak yeterli oyuncu yoktu.





Celtics'in bu maçta kendini kabul ettirmesi uzun sürmedi. Oyunu, Wizards'ın mola almasına neden olan 13-5'lik bir seriyle açtılar ve oyun devam ederken birkaç basket daha atarak çift haneli rakamlara ve daha ötesine ulaştılar. Brown özellikle rahat görünüyordu, maça 6'ya 9 sahadan başladı ve Celtics'e ilk çeyrekte 16 sayı kazandırdı. Tamamen saldırgan bir tiraddı; Celtics, düz tabanlı Wizards'tan tamamen farklı bir oyun oynuyormuş gibi görünüyordu. Boston ikinci çeyreğe 42-19'luk büyük bir farkla önde girdi.



Eski takımına karşı ilk maçını oynayan Porzingis de rahat görünüyordu. Daniel Gafford'un sakatlığı nedeniyle oyun dışı kalmasıyla birlikte Wizards ilginç bir karar vererek küçük oynamaya karar verdi ve Kuzma'yı eski dostları Danilo Gallinari ve Mike Muscala'nın önünde pivot pozisyonda başlattı. Bu, Boston'un 2 metrelik 3'lük sezon dışı satın alımına karşı yapılacak yanlış bir karardı. Porzingis ilk yarıda 13 sayı attı ve şutunu çekti.





Jays ikinci çeyrekte yer değiştirdi; Tatum hızlandı ve Celtics'in hücumunu yüksek tutmak için bir çift üçlük attı. Celtics, Wizards'ı 60-30 öne geçirmekle tehdit etmeye başlarken, Boston'un farkı genişlemeye devam etti ve çeyreğin ortasında 30 sayı eşiğini aştı. Celtics'in "savunmayı önleme" moduna geçip ikinci karede 32 sayı teslim olmasıyla ikili-up uzun süre oyunda kalmadı. Buna rağmen 42 sayılık ilk çeyreği 35 sayılık bir farkla geride bıraktılar ve devre arasına 77-51 önde girdiler.



Wizards'ın ilk yarının sonlarında yakaladığı ivme ikinci yarıya yansımadı. Celtics, üçüncü çeyreğin ilk dakikalarında hızlı bir 9-2'lik seri yakalayarak 30 sayı üzerindeki avantajını geri kazandı. Brown, çeyreğin başlarında 30 sayı eşiğini aşarak oyun lideri skor toplamını derlemeye devam etti. O ve Tatum, Wizards'ı tek başlarına geride bırakacakları tehdidinde bulundular- üç çeyrek boyunca ikilinin toplamı 69 sayıya ulaşarak Washington'un 75 sayısına ulaştı. Celtics son çeyreğe 33 sayı farkla girdi.





Celtics'in maçtaki performansıyla ilgili endişe duyulan bir nokta varsa o da bench'ti. Boston'un yedekleri bu akşam sahanın hücum tarafında nispeten az teklif vermeye devam etti. Al Horford hücum camında yaptığı güzel bir çalışmayla X sayı attı, ancak bunun dışında hiçbir yedek oyuncu oyunun dörtte üçünde sayı kaydedemedi. Payton Pritchard ve Sam Hauser bir araya gelerek üç sayı yayının gerisinden 0/3 şut attılar.



Dördüncü çeyrek başlarken yedek kulübesi bazı şeyleri çözmek için bir fırsat gördü, çünkü her iki takım da gecenin sürecini kapatmak için yedek kulübesini boşaltmayı tercih etti. Wizards, Boston'un deep bench ekibinin çok zayıf çabasına karşı yedeklerinin 19-4'lük bir seri oluşturmasıyla, biraz itibarını koruma fırsatını değerlendirdi. Bu koşu, Boston'un ilk beş oyuncularını oyuna geri döndürmeye yetmedi ama Wizards 15 sayıya kadar yaklaştı. Bu akşam Celtics benchinden gelen sert bir bakış, bu takımın derinliğine dair bazı soruların sorulmasına neden olabilir.



