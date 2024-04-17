Ankara

Türk bestecilerin eserlerini keman, viyolonsel ve piyano ile dünyaya duyuran grup, Erimtan Müzesi'nde "Müze'de Müzik Salı Konserleri" kapsamında sanatseverlerle buluştu.

Konser öncesinde Besteciler-Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği Derneğince (BESOM) her yıl verilen "BESOM Çağdaş Türk Müziği Ödülleri" de takdim edildi.

"Türkiye Rapsodik Kantat" ile "Darüşşafaka Kantatı"nın büyük beğeni kazanması, çağdaş Türk müziğine yeni eserler kazandırması nedeniyle "Beste Ödülü" Turgay Erdener'e, Türk bestecilerin eski ve yeni yapıtlarını dikkate almaları dolayısıyla "İcra Ödülü" Bosphorus Trio'ya verildi.

Türkiye'den Avrupa'ya farklı seçkiden piyanolu triolar sunuldu

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) başkemancısı Özgecan Günöz, Borusan Viyolonsel Grubu Üyesi çellist Çağlayan Çetin ve Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi piyanist Özgür Ünaldı'dan oluşan grup, bir saate yakın konser verdi.

Orkestra şefi Oğuzhan Balcı'nın Bosphorus Trio için üç bölümden oluşan ve grup üyelerine ithaf ettiği "Piyanolu Trio No: 1" isimli eseri Ankara'daki ilk kez seslendirildi.

Piyano üçlüsü, ayrıca, F. Mendelssohn'un yine "Piyanolu Trio No: 1 Op.49" isimli eserini müzikseverlere sundu.

Konser sonrası sanatseverlerin alkışı üzerine yeniden sahneye dönen grup, Avusturyalı besteci Franz Schubert'in "Kuğu Şarkıları"ndan bir bölümü seslendirerek konseri sonlandırdı.