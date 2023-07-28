SARAYBOSNA AA- Osmanlı askerlerinin cuma namazı kıldığı Donji Kamengrad kasabasında Bosna Hersek İslam Birliği tarafından gerçekleştirilen programa, ülkedeki dini ve siyasi kurumların temsilcileri katıldı.

Şehir merkezindeki Hamzibegova Camisi'nde bir araya gelen kalabalık, atlı süvarilerin geçit töreninden sonra Kamengrad Kalesi için mücadele ederken şehit düşen askerler anısına yapılan anıtın başında dua etti.

Una-Sana Kantonu (USK) Başbakanı Mustafa Ruznic, Bosna Hersek'in her zaman vatanseverlere ihtiyacı olduğunu, Fatih Sultan Mehmet'ten komutanları Mehmed Alagic'e kadar her zaman iyi isimlere sahip olduklarını kaydetti.

Ruznic, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduklarını, önemli günlerin bunu sağlamada önemli olduğunu aktardı.

Cuma namazını kıldıran Banja Luka Müftüsü Nusret Abdibegovic, Bosna Hersek'in kültürel olarak zengin bir tarihi olduğunu belirterek, kültürel mirasın yaşatılması adına etkinliğin önemli olduğunu söyledi.

Şenlikler kapsamında süslenmiş at arabalarıyla gelen ve ellerinde Bosna Hersek ile Türkiye bayraklarının yanı sıra İslam'ı simgeleyen ay-yıldızlı yeşil bayraklar taşıyan katılımcılar, geleneksel giysileri ve fesleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program, Musalla'da cuma namazının kılınmasıyla sona erdi.