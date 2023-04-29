Saraybosna

YEE tarafından düzenlenen "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında, ülkenin farklı yerlerinde Türkçe öğrenen çocuklar, 9 Mayıs'ta Zenica şehrinde bir araya gelecek.

Kapsamlı hazırlanan program çerçevesinde Türkiye ve Bosna Hersek'in kültürel renkleri yer alacak, geleneksel çocuk ve halk oyunları gösterileri sergilenecek.

Konya'dan Selçuklu Belediyesinin organizasyonuyla Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören bazı çocuklar da şenliğe katılarak akranlarıyla buluşacak.

Programda, Türkçe ve Boşnakça şiirler okunacak, şarkılar söylenecek. Saraybosna Büyükelçiliğinin destek verdiği etkinlikte, Türk yemekleri ve tatlıları misafirlere ikram edilecek.

YEE tarafından yıl içinde düzenlenen resim, maket ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verilecek.

"Çocuk şenliğine ilaveten 'Türkiye Günleri'ni de ekledik"

Saraybosna YEE Müdürü Mehmet Akif Yaman, AA muhabirine, hazırlıklarının son aşamaya geldiğini ve düzenleyecekleri şenliğe, 6 binden fazla çocuğun aileleriyle katılımını beklediklerini söyledi.

Hem Bosna Hersek hem de Türkiye'den belediyelerin kendilerine destek olduğunu aktaran Yaman, şöyle devam etti:

"Yıl boyunca yaptığımız yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini takdim edeceğiz. Çocuklar için eğlenceli anlar olacak. Bosna Hersek'in tanınmış sanatçılarını davet ederek konser vereceğiz. Ayrıca bu sene programımıza Türkiye'den Selçuklu Belediyemizin destekleriyle depremden etkilenmiş çocuklarımızı da dahil edeceğiz, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye gitmiş sivil savunma ekiplerinden de Zenica'da bulunanları davet ederek onları sahnede bir araya getireceğiz."

Yaman, bu yıl çocuk şenliğine ilaveten "Türkiye Günleri"ni de eklediklerini belirtti. Yaman, "Türkiye Günleri' kapsamında 10. Türk Film Haftası'nın yanı sıra 6-7 Mayıs'ta Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Novigrad Belediyesi Parkı'nda Türk mutfağı tatlarından geleneksel oyunlarımız halat çekme, çuval yarışı, yumurta taşımanın yanı sıra ebru sanatı gösterisi, yüz boyama, konser, çizgi film gösterimleri, uçurtma şenliği gibi birçok farklı faaliyet olacak." diye konuştu.

YEE'nin yurt dışındaki en büyük organizasyonlarından biri

Düzenledikleri etkinlikle Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladıklarını vurgulayan Yaman, Türkçe öğretimi konusunda da şenliğin büyük katkısı olduğuna işaret etti.

Etkinliğin, YEE tarafından yurt dışında düzenlenen en büyük programlardan biri olduğunu belirten Yaman, şunları kaydetti:

"Okulları ziyaret ettiğimizde bu şenliğe 5-6 yıl önce katılmış çocukları görüyoruz. Hala o şenlikten ve o günden bahsediyorlar. Orada aldıkları hediyeleri kullanan çocukları görüyoruz. Bu şenlikte tabii biz, Bosna Hersek'in en önemli sanatçılarını, sporcularını orada çocuklarla bir araya getirdik. Çocuk yaşta, o insanlarla buluşmanın verdiği o unutulmaz anları çocuklarda görüyoruz. Çocukların Türkçeyi okullarda tercih etmesi konusu bizim için önemli. Bosna Hersek'te Türkçenin okullarda devam etmesi bizim için en kıymetli faaliyet."

AA