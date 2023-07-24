Annenin ya da babanın kendi çocuğunun ne olursa olsun yanında olmasını, ebeveynlik görevini her koşulda yerine getirmesini bekleriz ama narsist kişilik bozukluğu olan bireyler öyle düşünmez veya hissetmez. Sırf eşine kızgınlığı yüzünden ayrılık sonrası çocuklarına gerekli maddi ve manevi desteği vermeyen, eşi için “burnu sürtsün” diyerek anneliğini ve babalığını bir kenara atan, eşlik bitince ebeveynliğin de bittiğini düşünen, eşinin canını acıtmak için çocuklarını araç olarak kullanan narsist kişilik bozukluğuna sahip ebeveynlerde vicdan aramak ve annelik/babalık sıfatlarına güvenerek bu kişilerin yapabileceklerini göz ardı etmek yapacağımız en büyük hatadır. Peki bu insanları ilişkide nasıl tanırız? “Hani Ayrılıklar da Sevdaya Dahildi?” kitabının yazarı Uzman Psk. Ziya Ünlütürk anlatıyor.

Tartışma anlarında sizin en zayıf yanınıza saldırıyorsa

Tartışma anlarında sizin zayıf yanlarınıza saldıran bir partner, tartışmalarınızı bir savaş olarak görüyordur ve tamamen kazanma odaklı olduğu için kırılmanızı dert etmez. Daha büyük bir savaşla karşılaştığında bu kişi daha büyük silahlarını çıkaracaktır. Yani bir boşanma durumunda “en zayıf yanınız” olarak gördüğü çocuklarınızı aleyhinize kullanacaktır.

Tartışma anlarında sizin özellerinizi kendi lehine kullanıyorsa

Bu madde de partnerinizin “savaşta her şey mübah” tavrını gösteriyor. Basit bir tartışmada bile böylesine saldırgan bir tavrın daha büyük bir kavgada nasıl bir mücadeleye dönüşebileceğini tahmin edebilirsiniz.

Kendi istediği olmadığında kendini geri çekiyorsa (kendinden mahrum bırakıyorsa)

Kendi istediği olmadığında kendini geri çekip sizi kendinden mahrum bırakması partnerinizin bencil ve benmerkezci olduğuna bir işarettir. Kendini size bir ödül olarak görüyordur ve bir ayrılık durumu onun için özgüven kırıcı bir durum olacağı için saldırganlaşması muhtemel olacaktır.

Hiç özür dilemiyorsa

Özür dilemeyen biri kendini hep haklı gören biridir. Hep haklı olduğunu düşüren biri sizi haksız çıkarmak için elinden geleni ardına koymayacaktır. Bu, çocuklarını kullanmak olsa bile.

Hep siz gidip barışmak zorunda kalıyorsanız

İlişkiniz süresince kavgalarınızda haklı-haksız fark etmeksizin siz barış bayrağını sallamak zorunda kalıyorsanız partneriniz sizi kaybetmekten korkmadığını göstererek sizi tehdit ediyor olabilir. Bu tehditlerin şiddetinin ayrılıkta daha da artacağından şüpheniz olmasın.

Ayrılma durumu söz konusu olduğunda bile yokluğunuzun onun için sorun olmayacağı anlamına gelen sözler ve davranışlarda bulunuyorsa

Size henüz ayrılık söz konusu değilken, yokluğunuzun onun için sorun olmadığı anlamına gelen, “elimi sallasam ellisi, hemen birini bulurum” gibi sözler ve davranışlarda bulunuyorsa zaten önemsiz ve değersiz olduğunuzun sürekli hatırlatıldığı bir ilişkidesiniz.

Ayrılık söz konusu olduğunda canınızı acıtmak için elinden geleni yapıyorsa

Kavgalarınızda ve ayrılmaya karar verdiğinizde canınızı acıtmak için fırsat kollayan, her türlü yola başvuran biri intikamcı ve kinci biridir. Çocuklarınıza acı çektirmek de bunun bir parçası olabilir.

Sizi tehdit ediyorsa

İstediğini elde etmek için her şeyi yapan toksik ebeveyn sizi korkutup sindirmeye çalışıyordur. Çocuklarınız da bu tehdidin bir parçası olabilir.

Şiddet uyguluyorsa

Şiddete kolayca başvuran biri dürtüseldir ve dürtüsel biri her an yine duygularına yenilir. Çünkü duyguyla davranış arasına düşünce giremez. Duygu, hemen davranışa dönüşür.

Sizi aşağılıyor, istismar ediyor, küçük görüyor, duygusal olarak beslemiyorsa

Hep kendini üstte gören, sizi aşağılayan, istismar eden, küçük gören ve duygusal olarak beslemeyen bu kişi, duygusal cimridir; çocuklarına da sevgi konusunda cömert davranamaz.

Benim param diyerek sizi yoksun bırakıyorsa

Toksik bir partner her türlü gücünü sizi kontrol etmek için kullanabilir. Bu maddi veya fiziksel gücü olabileceği gibi ebeveynlik hakları da olabilir.

Sorumsuzsa

Size karşı sorumsuz bir partner bir çocuğun da maddi veya manevi sorumluluğunu alabilecek biri değildir.

Sürekli öfkeli ise

Zaten huzursuzluğun kol gezdiği bir ortamda yaşıyorsunuz demektir. Ayrılık gibi durumlarda bu huzursuzluk daha da yukarıya tırmanacaktır.

Empati yapamıyorsa

Empati, sevgiden çok karakterin göstergesidir. Yukarıdaki bütün maddeleri empati yapamadığının göstergesi olarak alabiliriz. Yukarıdaki özelliklere sahip birisi, empati kuramaz.