İstanbul

Borusan Oto İstinye'de düzenlenen imza töreninde, Petrol Ofisi Grubu'nun Türkiye genelindeki 2 bin lokasyonu arasından önceliklendirilen istasyonlarda ilk aşamada 1 milyar liralık yatırım yapacağı belirtildi.

İstasyon dönüşümleri, Türkiye çapında belirlenen trafik yoğunluğu, üniteler ve istasyonlar arası mesafe, müşterilere sunulan ek hizmetler gibi kriterlere göre belirlenecek.

İstasyonlarda kullanılacak ve yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı hızlı şarj cihazlarıyla elektrikli araçlarda batarya doluluk oranı 30 dakika içerisinde yüzde 80'e ulaşabilecek.



Söz konusu işbirliği kapsamında şarj edilecek araçlarla her şarj noktası yaklaşık 4 bin 500 ton karbon salımını engelleyecek.



Borusan Grup Üst Yöneticisi (CEO) Erkan Kafadar, burada yaptığı konuşmada, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Kafadar, Türkiye elektrikli araç sektöründeki değişime değinerek, "Elektrikli araç satışlarında, bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 5 kat büyüme görüyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu sektörde hızlı bir büyüme söz konusu." diye konuştu.

Artan talep doğrultusunda elektrikli şarj istasyon ihtiyacının karşılanmasının önemine dikkati çeken Kafadar, sürdürülebilirlik alanlarındaki yatırımlarıyla Borusan Grubu olarak karbon salımı yüksek otomotiv sektöründe elektrifikasyon dönüşümüne liderlik eden kurumlardan biri olmayı amaçladıklarını ifade etti.



Petrol Ofisi Grup CEO'su Mehmet Abbasoğlu da söz konusu işbirliğinin yalnızca Türkiye ve bölge için değil, sürdürülebilirlik adına da önemli bir adım olduğunu söyledi.

Abbasoğlu, Borusan EnBW Enerji ile Türkiye'nin her tarafında Petrol Ofisi'nin 2 bine ulaşan istasyonuyla bir ağ kurmayı hedeflediklerini belirterek, "En çok heyecan duyduğumuz konulardan biri de bu işbirliğiyle hem ülke olarak hem de şirket olarak net sıfır hedefimize birincil ve ikincil safhada katkıda bulunacak olmamız." dedi.



Borusan EnBW Enerji Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve EnBW Holding CEO'su Buğra Borasoy ise şirket olarak sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda e-mobilite dönüşümüne odaklandıklarını söyledi.

Borasoy, Türkiye için yeni bir iş alanı olan bu konuda, Almanya'da hızlı elektrikli şarj ağında pazar lideri konumundaki EnBW'nin sektörel bilgi ve deneyimlerinden yararlandıklarını belirterek, "Türkiye'deki elektrikli araç sayısındaki büyümenin elektrikli araç şarj ağı altyapısındaki büyümeyi de beraberinde getiriyor. Borusan EnBW Enerji olarak biz de bu alandaki büyümeye katkı sağlamak üzere yola çıktık. Petrol Ofisi ile yaptığımız işbirliği de bu alandaki önemli adımlarımızdan biri olacak." dedi.



Konuşmaların ardından imza töreni gerçekleşti.

AA