Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,51 puan artarak 10.680,50 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 artarken, holding endeksi yüzde 0,04 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,75 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,34 ile tekstil ve deri oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 azalışla 10.679,98 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipucu aranması ve banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ve ABD'de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.