İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 78,01 puan azalışla ve yüzde 1 değer kaybederek 7.691,02 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,22 ve holding endeksi yüzde 0,88 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,42 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,90 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kaybıyla 7.769,03 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Orta Doğu'daki çatışmaların daha da şiddetlenebileceği endişesiyle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, söz konusu seyirde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dünkü açıklamalarında para politikasının daha da sıkılaştırılmasının gerekebileceğini dile getirmesinin etkisinin de olduğunu söyledi.

Powell, ekonomik büyümenin ve iş gücü talebinin dayanıklılığını gösteren son verileri dikkatle izlediklerini kaydederek, büyümenin sürekli olarak trendin üzerinde olduğuna veya iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmadığına dair ek kanıtların para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, kasım toplantısından sonraki süreç için belirsizlikler devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.650 ve 7.500 seviyelerinin destek, 7.840 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.