Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Eylül 2023’e kadar olan Krediler raporunu yayımladı.

Malatya Haber sitesi yenimalatya.com.tr ’de yer alan habere göre; 2023 yılı Eylül ayına kadar şehirlerde çekilen toplam nakdi krediler ve takipteki alacaklar listelendi. Takipteki alacakların toplam nakdi kredilere oranlaması yapıldığında ise borcuna sadık illerin listesi ortaya çıktı.

Toplam 206 milyar 675 milyon 131 bin TL’lik kredi borcu olan Konya’nın 8 milyar 17 milyon 81 bin TL borcu takipte bulunuyor. Bu rakam yüksek gelse de toplam borç miktarına bakıldığında borcuna en sadık şehir olarak Konya 0,26 oran ile ilk sırada yer alıyor.

Konya’yı 83 milyar 553 milyon 476 bin TL borç, 2 milyar 484 milyon 574 bin TL alacak ve 0,34 oran ile Diyarbakır ikinci sırada, 39 milyar 384 milyon 10 bin TL borç, 939 milyon 535 bin TL takipteki alacak ve yüzde 0,42 oran ile Mardin üçüncü sırada takip ediyor.

İşte İl İl borç ve takipteki alacakların oranı;

BİNTL

Şehir-Toplam Nakdi Kredi- Takipteki alacaklar- Oranı

1-KONYA-206.675.131-8.017.081-0,26

2-DİYARBAKIR-83.553.476-2.484.574-0,34

3-MARDİN-39.384.010-939.535-0,42

4-YURT DIŞI-121.036.698-2.821.523-0,43

5-HAKKARİ-6.871.549-151.760-0,45

6-ADANA-220.469.659-4.754.216-0,46

7-ŞIRNAK-14.299.152-289.567-0,49

8-VAN-32.315.477-649.531-0,50

9-ŞANLIURFA-74.304.327-1.387.349-0,54

10-BATMAN-23.770.597-438.086-0,54

11-BİNGÖL-7.003.752-125.765-0,56

12-KOCAELİ-263.994.845-4.669.834-0,57

13-AĞRI-11.383.000-199.778-0,57

14-KIRIKKALE-14.520.001-254.491-0,57

15-GAZİANTEP-314.568.297-5.484.262-0,57

16- İSTANBUL-4.007.290.758-69.396.743-0,58

17-UŞAK-25.503.642-441.107-0,58

18-KIRKLARELİ-27.065.581-466.185-0,58

19-BAYBURT-2.948.715-48.623-0,61

20-MUŞ-9.477.460-149.531-0,63

21-KAHRAMANMARAŞ-88.247.043-1.385.557-0,64

22-HATAY-154.469.274-2.415.273-0,64

23-IĞDIR-7.083.550-109.834-0,64

24-BARTIN-10.034.297-155.459-0,65

25-ANKARA-1.511.459.788-23.327.058-0,65

26-MERSİN-130.523.409-2.012.044-0,65

27-SİVAS-31.641.137-477.481-0,66

28-DÜZCE-26.299.299-386.440-0,68

29-ARDAHAN-4.821.872-70.458-0,68

30-ISPARTA-25.010.445-363.934-0,69

31-BİLECİK-13.772.759-197.791-0,70

32-AFYONKARAHİSAR-42.822.732-602.264-0,71

33-KARAMAN-18.981.796-254.279-0,75

34-KİLİS-5.317.825-70.115-0,76

35-MALATYA-35.814.299-470.915-0,76

36- RİZE-24.960.693-320.255-0,78

37- ARTVİN-10.506.465-133.563-0,79

38-GÜMÜŞHANE-5.845.657-73.135-0,80

39-BİTLİS-10.924.418-135.354-0,81

40- KAYSERİ-121.669.208-1.503.248-0,81

41-TEKİRDAĞ-89.604.810-1.095.430-0,82

42-MANİSA-115.471.224-1.405.671-0,82

43-KÜTAHYA-31.578.418-378.313-0,83

44-ADIYAMAN-26.396.182-311.357-0,85

45-TUNCELİ-4.290.272-50.444-0,85

46-SAKARYA-75.372.050-871.863-0,86

47-ANTALYA-395.172.536-4.562.445-0,87

48-ZONGULDAK-39.756.034-455.608-0,87

49-KARS-11.455.180-131.267-0,87

50-TOKAT-28.696.318-323.978-0,89

51-OSMANİYE-33.980.115-381.157-0,89

52-ELAZIĞ-37.888.668-421.535-0,90

53-ERZURUM-46.747.409-513.067-0,91

54-ESKİŞEHİR-82.174.161-854.023-0,96

55- BURSA-328.193.614-3.399.427-0,97

56-AMASYA-21.428.740-221.248-0,97

57-SAMSUN-102.275.064-1.038.528-0,98

58-ERZİNCAN-11.098.721-110.872-1,00

59-İZMİR-561.914.450-5.446.431-1,03

60-AYDIN-92.135.374-888.847-1,04

61-BALIKESİR-99.802.398-943.699-1,06

62-GİRESUN-28.765.775-269.865-1,07

63-ÇANAKKALE-39.965.571-374.662-1,07

64- MUĞLA-121.720.472-1.117.209-1,09

65-ÇORUM-46.671.379-408.067-1,14

66-NİĞDE-24.348.393-212.043-1,15

67-YOZGAT-24.092.114-208.132-1,16

68-YALOVA-29.676.147-255.509-1,16

69-KARABÜK-19.447.157-165.475-1,18

70-EDİRNE-34.525.802-284.918-1,21

71-SİNOP-11.072.252-90.593-1,22

72- TRABZON-69.529.352-550.980-1,26

73-BURDUR-19.941.345-157.973-1,26

74-ORDU-46.487.831-368.059-1,26

75-KIRŞEHİR-19.446.338-150.768-1,29

76-BOLU-23.707.863-179.214-1,32

77-AKSARAY-28.710.809-210.137-1,37

78-KASTAMONU-26.814.970-194.473-1,38

79-SİİRT-22.904.789-151.694-1,51

80-NEVŞEHİR-22.029.067-142.440-1,55

81-DENİZLİ-173.694.576-1.096.502-1,58

82-ÇANKIRI-16.247.439-95.745-1,70