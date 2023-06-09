HABER: DİNÇER KARACALAR

Yaptığı özel şarkılarla müzik dünyasında farklı bir yer edinen Bora Duran, “İyi şarkı çabuk olmuyor, demlenmen gerek” derken özel şarkıların çıkma sürecinin kolay olmadığını dile getirdi.

Ünlü isimlere sık beste vermediğini dile getiren Bora Duran, Sibel Can ve Demet Akalın’a sitemlerini iletti. Sibel Can’ın kendisinden 3 kez arayarak beste istediğini dile getiren Bora Duran, “Kendisine beste yapıp gönderdiğimde menajeri beni arayıp çok iyi bir beste yaptığımı söyledi. Şarkıyı gönderdim ama günlerce bekledim geri dönüş olmadı. Hala da geri dönüş bekliyorum. Sibel Can’a bu anlamda kırgınım” dedi.

Bora Duran, Demet Akalın’ın da kendisinden özel olarak beste istediğini söyleyerek, “Demet için de bir slow şarkı yaptım. Ama şarkıyı nasıl bulduğuna dair geri dönüş bile yapmadı” diyerek sitem etti.

Programın tekrarı cumartesi 16:00 pazar 13:00 te Dreamturk tv’de yayınlanacak.