Kentte dünden bu yana etkisini sürdüren kuvvetli yağışın etkisiyle Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışından sonra heyelan meydana geldi.

Birkaç saat önce kaya parçalarının düşmesi sonucu yaşanan zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapatılan yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, yeni toprak kaymaları yaşanma ihtimali nedeniyle çalışmaları yarıda kesti.

Bu arada otoyolun İstanbul istikameti Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilen sürücüler, Çaydurt mevkisine kadarki yaklaşık 20 kilometrelik güzergahta araç kuyrukları oluşturdu.

Yollarına D-100 üzerinden devam eden araçlar nedeniyle de Bolu Dağı İstanbul istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

Öte yandan merkeze bağlı Kürtçüler ve Çivril mahallelerinden geçen Gücük Deresi, sağanağın ardından taştı.

Derenin geçtiği Paşaköy Mahallesi'ndeki iş yerlerini ve evleri su bastı.

Ekipler, taşkın yaşanan mahallede çalışma başlatırken, akarsuyun geçtiği bölgelerde iş makineleriyle tahkimatlar oluşturarak önlem alıyor.

AA