ANKARA (AA) - Bolu İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bolu'nun Merkez ve Mudurnu ilçelerinde bulunan jeotermal kaynak, jeotermal kökenli gaz ve doğal mineralli su arama ruhsatlı 6 saha, 10 Ekim Salı saat 14.00'te Bolu İl Encümeni toplantı salonunda açık teklif artırma usulü ile ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 300 bin lira ile 600 bin lira, geçici teminat bedelleri ise 9 bin lira ile 18 bin lira arasında değişen sahaların ihalesi için istekliler tekliflerini ihale günü saat 13.30'a kadar iletebilecek.