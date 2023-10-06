ANKARA AA- Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde il terörle mücadele şube müdürlüklerince İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli'de bölücü terör örgütü üyelerine karşı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Bölücü terör örgütüne yönelik 11 ilde gerçekleştirilen Kahramanlar Operasyonları kapsamında 75 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Yurt içinde ve sınır ötesinde peşlerini bırakmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.