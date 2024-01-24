İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Şampiyonası'nda 54 kiloda altın madalya alan Hatice, 2022 Akdeniz Oyunları'nda da kürsünün zirvesinde yer aldı. Avrupa Oyunları'nda da bronz madalya alarak 54 kiloda olimpiyat kotası alan başarılı boksör, Paris'te de madalya hedefiyle ringe çıkacak.

Bir diğer genç isim Gizem Özer

Türkiye'nin genç kadın boksörlerinden Gizem Özer, 60 kiloda olimpiyatta yer alacak.

Avrupa Oyunları'nda bronz madalya kazanarak olimpiyat kotası elde eden 22 yaşındaki milli boksör, Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya almıştı.

Samet Gümüş, gümüş madalyayla kota aldı

Türkiye'nin en büyük madalya umutlarından Samet Gümüş, 2024 Paris'te erkeklerde 16 yıllık madalya hasretini bitirmek için ringe çıkacak.

Erkek boksunda olimpiyatta son madalyayı 2008'de alan Türkiye, Paris'te bu hasreti bitirmeye çalışacak.

Ringe madalya için çıkacak 22 yaşındaki Samet Gümüş, Avrupa Oyunları'nda gümüş madalya alarak 51 kiloda Paris 2024 kotası elde etti. 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Samet, Akdeniz Oyunları'nda ise bronz madalya almıştı.

Bir diğer madalya umudu Tuğrulhan Erdemir

Milli boksör Tuğrulhan Demir, alt yaş kategorilerinde aldığı büyük başarıları büyüklere de taşıyarak Paris'te madalya peşinde olacak.

24 yaşındaki milli boksör, gençler kategorilerinde iki kez dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonalarında ise iki gümüş madalya elde etti. 2018 Akdeniz Oyunları'nda altın madalyaya uzanan Tuğrulhan, Avrupa Oyunları'nda da yarı final maçına sakatlığı nedeniyle çıkamayınca bronz madalyada kaldı. Bu madalya ise Tuğrulhan'a 71 kiloda Paris 2024 yolunu açtı.