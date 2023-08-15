Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Hepimiz, 2024 Paris Olimpiyatları'na kilitlenmiş durumdayız. Bir yıllık program yaptık. Bu programın startını verdik." dedi.

TSYD Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenleyen Gözgeç, 2024 Paris Olimpiyatları süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu, hakkındaki iddialara cevap verdi.

Tokyo Olimpiyatları'nda birer altın ve gümüş madalya kazandıklarını hatırlatan Gözgeç, İstanbul'da yapılan 2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın ve 2 bronz olmak üzere 7 madalya elde ederek takım halinde şampiyon olduklarını vurguladı.

Boksta artık Türk ekolünün oluştuğunun altını çizen Gözgeç, "Bütün ülkeler bizimle ikili kamplar yapmak istiyor. Ayın 20'sinde erkek ve kadın takımlarımız, Güney Kore'de kampa katılacak. Ulaşım, konaklama dahil bütün masrafları Güney Kore karşılayacak. 25 senedir boksun içindeyim, böyle bir şey görmedim." diye konuştu.

Eyüp Gözgeç, Polonya'da yapılan Avrupa Oyunları'nda da 4 madalya ve 6 olimpiyat kotası aldıklarına işaret ederek, "2022 yılında toplamda 55 madalya almışız. 2023 yılında ise şu ana kadar 40 madalya kazanmışız. Eskiden 'sıfır çekti' diye eleştirilirken, son 3-4 yıldır boksta atak yaptık. Avrupa ve dünyada örnek gösterilir durumdayız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Boks Federasyonunun asıl hedefi 2024 Paris Olimpiyatları." diyen Gözgeç, şunları söyledi:

"Bizim, ülkemiz için olmazsa olmaz; Paris Olimpiyatları'nda Tokyo'da aldığımız madalyaları egale etmek, daha fazla sayıda madalya almak. Hepimiz, 2024 Paris Olimpiyatları'na kilitlenmiş durumdayız. Bir yıllık program yaptık. Bu programın startını verdik. Önümüzde iki dünya elemesi var. Burada da kızlarımızdan 2'si, erkeklerimizden 2 veya 3'ü olimpiyat vizesi alacak durumda. Boks tarihinin en çok sayıda sporcusuyla olimpiyata giden takımı olacağız."

Gözgeç, Paris 2024'te Türk milletinin yüzünü güldürecek sonuçlar almak için çalıştıklarını dile getirerek, "Gelmiş geçmiş en iyi Türk takımına sahibiz. Türkiye şu an boksta ekol. 2024 Paris Olimpiyatları'ndan beklentimiz çok yüksek. Dünyanın en iyi boksunu yapanlar Türkler, ringe çıktığı zaman acemi boksör görüntüsü vermezler. Türk ekolünü bulduk, Türk ekolüyle yürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Savcılık, teftiş kurulu var"

Olimpiyatların ardından başkanlık seçiminin yapılacağını belirten Gözgeç, hakkındaki iddialarla ilgili sorulara ise şu yanıtı verdi:

"Bu haberlerin çıkış sebebi bir yıl sonra yapılacak seçimlerle ilgili. Aday olmak herkesin hakkı. Kulaktan duyma, sokak ağzıyla konuşmak doğru değil. Erzurum'da Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nı yaptık. (Katılım parası) Orada kişi başı 84 avro para topladık. Oteller yerine yeni yapılmış devletimizin yurtlarını gelen öncü heyete gezdirdik, onları razı ettik. Gelen sporcular burada konakladı. Boks Federasyonundan bir kuruş para çıkmadan biz oradaki maçları tamamladık. 122 bin avro para topladık. Bizde kayıtlı bunlar, bakkal dükkanı çalıştırmıyoruz. Bu paranın da 68 bin avrosuyla 2 takımımızı yurt dışına gönderdik, kalan parayı da bankaya yatırdık. Bu parayı orada buharlaştırabilirdim, sporcuları 5 yıldızlı otellerde yatırabilirdik. Adamları ikna etmeseydik, sporcuların yurtta yatmasını kabul ettiremezdik. Buradaki maksadımız hırsızlık yapmak mı, yoksa Boks Federasyonunun bütçesinden 1 lira çıkmadan Avrupa Şampiyonası'nı yapmak mı? Bizim hatamız varsa bile savcılık var, 'yolsuzluk var' diye düşünüyorsan teftiş kurulu var, bakanlık var. Dediğim gibi herkes aday olabilir. Ben daha önce kaç kişiyle yarıştım, böyle bir rezillik görmedim."

İstanbul'da gerçekleştirilen 2022 Dünya Kadınlar Şampiyonası'ndaki ödemelerle ilgili de Gözgeç, "12 sıklet var, her sıklette 200 bin dolar ödül var. Toplam ödül 2 milyon 400 bin dolar. Bunu ev sahibi federasyonun ödemesi gerekiyor. 2 milyon dolar da ev sahibi parası ödemişiz, sözleşme imzalamışız. Ben bunun altına imza attığımda her türlü sorumluluğu üzerime aldım. Gazprom ile sponsorluk sözleşmesi yaptık, bu paranın hepsini ödedi. Ayrıca 1 milyon dolar masrafımız oldu. Taşıma, ses, ışık, catering, hakemlerin günlüğü... Sayın Bakanımız söz verdi ama bugüne kadar para almadık. Dünya Şampiyonası'nı yapmışız, borçları temizlemişiz, 1 kuruş da devletten para almış değiliz." şeklinde konuştu.

AA