Türkiye’nin ilk öğrenci topluluğu olan Spor Kurulu, bu yıl 6-7 Mayıs tarihlerinde 5. Kez gerçekleşecek olan Boğaziçi Üniversitesi Bilyoner Spor Zirvesi’nde birbirinden önemli konukları Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de ağırlayacak. Canlı yayınlar ile izleyicilere aktarılacak olan etkinlik, tüm Türkiye’den sporseverlerin katılımıyla gerçekleşecek.

Global spor dünyasında yaşanan son gelişmelere ve spor endüstrisinin iç yüzüne ışık tutulan Boğaziçi Üniversitesi Bilyoner Spor Zirvesi’nde yöneticiler, sporcular ve gazeteciler gibi sporun her katmanından alanında uzman kişiler ile sporu hayatında önemli bir yere koyan, Türk sporunun gelişimine kafa yoran yetkin ve hevesli üniversite öğrencilerini buluşturuyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi Bilyoner Spor Zirvesi’nde birbirinden önemli spor insanlarıyla bir araya gelmek için biletinizi alarak yerinizi ayırtmayı unutmayın!