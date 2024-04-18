The Guardian'ın haberine göre, Boeing'de 10 yıldan uzun süredir mühendis olarak çalışan Salehpour, şirketin karşı karşıya kaldığı güvenlik iddialarına dair ABD Senatosu panelinde konuştu.

Boeing'de "güvenlik kültürünün olmadığını" iddia eden Salehpour, uyarıda bulunan çalışanların "görmezden gelindiğini, ötekileştirildiğini, tehdit edildiğini, kenara itildiğini" ileri sürdü.

Salehpour, Boeing'in ürettiği 787 Dreamliner uçaklarının gövdelerinin uygunsuz şekilde bağlandığını, bu sorunun halihazırda uçan 1000'den fazla uçağı etkilediğini iddia ederek, bunun zaman içinde arızalara neden olabileceğini savundu.

Boeing'e tüm 787 uçaklarını inceleme için yere indirmesi çağrısında bulunan Salehpour, gövdenin bazı bölümlerinin binlerce seferden sonra parçalanabileceğini ve yüzlerce insanın hayatına mal olabileceğini belirtti.

Duruşmada ifade veren eski Boeing mühendisi Ed Pierson ise şirketin son güvenlik krizini tetikleyen kabin paneli patlamasının ardından "suçun örtbas edildiğini" öne sürdü.

787 Dreamliner uçaklarının güvenli olmadığı iddiası

Mühendis Sam Salehpour, "Boeing'in 787 Dreamliner tipi yolcu uçaklarının gövde parçalarının uygunsuz şekilde birbirine bağlandığını, uçuş sırasında parçalanabilme ihtimalinin bulunduğunu ve güvenli olmadığını" öne sürmüştü.

Boeing'in şirket sözcüsü Paul Lewis ise bu durumun uçağın dayanıklılığı veya güvenliği üzerinde hiçbir etkisinin bulunmadığını savunmuştu.

İddialar üzerine ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) inceleme başlatmıştı.

Eski Boeing çalışanı Barnett, aracında ölü bulunmuştu

Şirket ürünlerinin kalitesine yönelik endişelerini dile getiren eski Boeing çalışanı John Barnett, 11 Mart'ta aracında ölü bulunmuştu.

Barnett, 2019'da "787 Dreamliner" tipi yolcu uçaklarında kabin basıncının aniden düşmesi halinde yolcu koltuklarının üzerindeki oksijen maskelerini otomatik açan sistemlerin büyük bölümünde üretim hatası olduğunu iddia etmişti.