Sakatlığı bulunan Daniel Amartey'in yerine Necip Uysal'ı görevlendiren Yılmaz, Lugano maçında kırmızı kart gören Valentin Rosier'in yokluğunda Onur Bulut'u görevlendirdi.

Bakhtiyar Zaynutdinov, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes'i kenara alan Yılmaz, üç oyuncunun yerine Arthur Masuaku, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain'e forma verdi.

Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Burak Yılmaz savunma hattını Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley ve Arthur Masuaku'dan oluştururken, orta sahanın merkezini Jean Onana, Amir Hadziahmetovic, Alex Oxlade-Chamberlain üçlüsüne emanet etti.

Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takımın hücum hattını ise Rachid Ghezzal, Milot Rashica ve Vincent Aboubakar'tan kurdu.

Onana 13 maç sonra 11'de

Siyah-beyazlı takımın sezon başında transfer ettiği Jean Onana 13 maç sonra 11 kişilik kadroda kendine yer buldu.

Beşiktaş'ta ilk kez Neftçi Bakü ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında sahaya ilk çıkan kadroda yer alan Onana daha sonra kadroya girmekte zorluk çekti.

Ligde sadece Fatih Karagümrük ve Pendikspor maçlarında 1'er dakika süre alan siyah-beyazlı oyuncu, Lugano ile oynanan maçta oyuna sonradan girmişti.

Beşiktaşlı taraftarlar takımı yalnız bırakmadı

Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takımı Bodo deplasmanında yalnız bırakmadı.

Yaklaşık 200 siyah-beyazlı futbolseverler, kendilerine ayrılan bölümü doldurarak takımlarına destek oldu. Bodo Glimt taraftarı ise 8 bin kişilik stadın tamamını doldururken, oyuncuların ismin anons edildiği sırada havai fişek gösterisi yapıldı.