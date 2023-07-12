Tekirdağ

Süleymanpaşa Belediyesi, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Süleymanpaşa Kent Konseyince ortaklaşa hazırlanan proje kapsamında ocak ayında engelliler için boccia takımı oluşturuldu.

Takımda yer alan 5 sporcu, bocciayı öğrendikten sonra haftanın 2 günü üniversitenin spor salonunda antrenörler eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Süleymanpaşa Belediyesi Boccia Takımı oyuncusu Murat Sarılarlı, 19-24 Haziran'da Yalova'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Milli takım seçmelerine katılmaya hak kazanan Sarılarlı, ay-yıldızlı ekipte yer almak için çalışmalarına devam ediyor.

Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı ve takım oyuncusu Murat Sarılarlı, engellilere şans verildiğinde başarılı olabileceklerini göstermeye çalıştığını söyledi.

Boccianın engellilere çok katkısı olduğunu aktaran Sarılarlı, "Kurulduktan sonra sıkı şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Kısa bir çalışma zamanımız oldu. Buna rağmen ilk kez gittiğimiz Türkiye Şampiyonası'nda BC4 kategorisinde gümüş madalya alarak şehrimize Türkiye ikinciliği ile döndüm. İlk şampiyonamız olduğu için derece almayı beklemiyorduk. İlk 8 ya da ilk 16'da yer alırız diye bekliyorduk. 200'e yakın sporcu katılmasına rağmen çalışmalarımızın meyvesini aldık. İkincilik elde etmeyi başardık." diye konuştu.

Sarılarlı, takım arkadaşlarının da kendi kategorilerinde güzel sonuçlar alarak ilk 8 ve ilk 16'ya girmeyi başardığını dile getirdi.

Daha fazla çalışarak milli takımda da yer almak istediğini belirten Murat Sarılarlı, şunları kaydetti:

"Şampiyonada derece yaptığım için eylülde yapılacak milli takım seçmelerine davet edildim. İki aylık süreçte milli takım seçmeleri için çalışacağız. Bundan sonra hedefimiz milli takıma seçilip ülkemizi Avrupa'da temsil etmek. Boccia en ağır engellilerin yaptığı bir spor dalı olduğu için ağır engellilerin kesinlikle yapması gerekiyor. Her engel gurubuna göre kategoriler var. Ben çok faydasını gördüm. Diğer ağır engelli dostlarımızın da faydasını göreceğini düşünüyorum."

AA