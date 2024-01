Federasyondan yapılan açıklamaya göre projenin başlangıç toplantısı ve partner toplantıları, 2023'ün aralık ayında tamamlanarak ilk adımlar atıldı.

AB ERASMUS+ programı tarafından desteklenen ve çocukları sporun olası risklerinden korumayı hedefleyen PCSOS projesi hayata geçiyor.

Proje, Bayburt Üniversitesi, Confederazione Boccistica Internazionale, Association Sport for All Serbia, Zagreb Swimming Club ve Ovidius University of Constanța gibi 5 ortak kuruluş ile TBBDF koordinatörlüğünde yürütülecek.

Projenin 250 bin avro hibeyle desteklendiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Projenin hedefi, çocukları spor alanlarında karşılaşabilecekleri risklere karşı koruyarak güvenli ve kapsayıcı spor organizasyonları oluşturmak, spor federasyonları ve kulüplere rehberlik etmektir. Ayrıca, çocuk koruma programlarına sahip spor organizasyonları, belirlenen kriterleri karşıladığında PCSOS etiketini almaya hak kazanacak. Etiketin, spor organizasyonlarının çocuk güvenliği konusundaki taahhütlerini kanıtlaması ve bu konudaki farkındalığı artırması bekleniyor. Yakın zamanda, spor organizasyonlarının kullanımı için paylaşılacak olan proje çıktıları, çocuk güvenliği konusunda sistematik bir dönüşüm yaratmayı amaçlıyor."