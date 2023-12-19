Ankara

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Avrupa Birliği (AB) ile Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı Milli Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) işbirliğinde, Türkiye'nin doğu sınırlarındaki 94 mayın tarlası ve 50 bin kara mayını, 3 yıl süren 23,8 milyon dolar bütçeli proje sonucunda başarıyla temizlendi.

UNDP Türkiye tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, proje kapsamında Türkiye'nin doğu sınırlarında 94 mayın tarlası ve 50 bin kara mayınının temizlendiği ve 3 yıl süren 23,8 milyon dolar bütçeli projenin "başarıyla" tamamlandığı vurgulandı.

"Proje ile Ermenistan ve İran sınırında 4,2 milyon metrekarelik alan, bölgede yaşayan sivil halk ve sınır yönetim personeli için güvenli hale getirildi." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca ülkedeki tüm diğer faal kara mayınlarının haritalandırılması da tamamlandı. AB'nin 21,3 milyon ve Türkiye’nin 2,5 milyon dolar tutarında desteğiyle finanse edilen bu başarı, önceki 2 aşama ile birlikte 2016'dan bu yana, toplam 47,5 milyon doları bulan finansman ile 95 bin mayının temizlenmesi ve 8,9 milyon metrekarelik alanın mayından arındırılmasını sağladı."

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, "Mayın temizleme sıklıkla yanlış yorumlanıyor ancak gerçek şu ki kara mayınları, başta sınırları korumakla görevli personel için olmak üzere, sınırları daha güvenli değil, daha güvensiz kılıyor. Kara mayınlarını temizlemekle hem Türkiye'nin sınır yönetiminde insani yaklaşım uygulamasına hem de çobanlar ve diğer sivillerin güven içinde yaşamasına, sınır devriyelerinin de güvenli biçimde görevlerini yürütmesine destek oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da "Kara mayınlarının temizlenmesine AB'nin sağladığı destek, antipersonel mayınların kullanılmasını yasaklayan Ottawa Antlaşması kapsamında Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlıyor. Son 8 yılın başarılarına bakarak Türkiye'nin Antlaşma kapsamındaki taahhütlerini tümüyle yerine getirme yolunda ilerlemesini hızlandırma konusunda kapasitesine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında Türkiye'nin ilk 2 kadın MAK eğitmeni yetiştirildi

UNDP’nin anlaşmalı olduğu yüklenici firmaların, mayın temizleme faaliyetlerinin yanı sıra doğu ve güney sınırlarında 3 bin 451 faal mayın tarlasının yerini tespit etmek üzere de 3 yıl boyunca MAFAM ile işbirliği yaptığı belirtilen açıklamada, "Ülkedeki tüm faal kara mayınlarının haritasını tamamlayan bu çalışma, gelecekte yapılacak mayın temizleme çalışmalarına ilişkin her türlü planlama açısından hayati önem taşıyor." ifadesine yer verildi.

Proje kapsamında mayın temizlemenin yanı sıra kalite yönetimi, mayın arama köpekleriyle (MAK) çalışma, veri yönetimi ve veri analizini de içeren teknik keşif faaliyetleri, toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi gibi alanlarda MAFAM personeline eğitim sağlanarak Türkiye'nin ilk 2 kadın MAK eğitmeni yetiştirildi ve istihdam edildi.

Proje ayrıca mayın temizleyici, sağlık personeli ve şoför gibi görevlerde 300’den fazla istihdam sağladı.

Antipersonel kara mayınlarının kullanımı, üretimi, depolanması ve naklini yasaklayan 1999 tarihli Ottawa Antlaşması'nı 2004'te imzalayan Türkiye, UNDP'nin mayın temizleme faaliyetlerini ve ulusal mayın faaliyeti kurumlarını desteklemek için çalıştığı 30 ülkeden biri.