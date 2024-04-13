Ankara

"Yapay Zeka Çağına Doğru" başlıklı dosyasının dördüncü haberinde, blok zincir teknolojisi ve kripto para ekosisteminde yapay zekanın kullanımı ele alındı.

Kripto para ekosisteminin arkasındaki teknoloji olan blok zincir, verilerin dijital ortamda üretildiği ve blok denilen parçalara işlendiği sistemler olarak biliniyor. Verileri içeren blokların birbirine bağlandığı bu sistemde, her bir blok önceki ve sonraki bloktan bilgileri de içeriyor. Bu nedenle bu teknolojide bir bloktaki bilgiyi değiştirmek için tüm blokların değiştirilmesi gerekiyor.

Yapay zeka, bu teknolojinin birçok farklı alanında kullanılabiliyor. Blok zincir üzerindeki kimlik doğrulama süreçleri ile işlemlerin takibinin yanı sıra tedarik zincirlerinin oluşturulması gibi alanlarda yapay zeka teknolojisinden yararlanılıyor.

Blok zincir üzerinde üretilen kripto paraların alım satımı, bu varlıkların takibinde ve sınıflandırılmasında da yapay zeka teknolojisi kullanılıyor.

"Zayıflıklarını gidermek için beraber çalışabilirler"

Blok zincir ve yapay zeka teknolojilerinin işbirliğinin bu iki alandaki benzer sorunların giderilmesine imkan yaratabileceği düşünülüyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Çağla Gül Şenkardeş, blok zincir ve yapay zekanın benzer zayıflıklara sahip olduğunu ve bu zayıflıkları gidermek için iki teknolojinin birlikte çalışabileceğini söyledi.

Blok zincirin ölçeklenebilirlik ve verimlilik, yapay zekanın ise güvenilirlik ve gizlilik gibi sorunlar içerdiğini dile getiren Şenkardeş, "Bu iki teknolojinin birlikteliği, bu zayıflıklarının hızlı gelişimi için kaçınılmaz görünmektedir. Beklediğimiz devrim de birbirlerini tamamlayarak bir sonraki dijital neslin altyapısı olmaya aday olmalarıdır." dedi.

Şenkardeş, her iki teknolojinin veriyle ilişkisine işaret ederek, blok zincirin, yapay zekanın kararlarını daha şeffaf, açıklanabilir ve güvenilir hale getirebileceği belirtti.

Yakın gelecekte blok zincir ve yapay zeka teknolojilerinin birlikte çalışmalarının ekosistem için sınırsız yenilikler sunabileceğini dile getiren Şenkardeş, şu değerlendirmede bulundu:

"Sağlıktan finansa birçok farklı endüstrideki blok zincir ile yapay zeka entegrasyonuyla çalışan sistemler, veri güvenliği ve veri güvenilirliği konusunda çok daha verimli sonuçlar alınmasını sağlayacaktır. Kişisel verilerin gizliliği ve mahremiyet konularında yapay zeka çalışmalarında blok zincirler üzerinde veri yönetimi yapılması, bu konuda üretilen yapay zeka tabanlı ürün ve hizmetlerin daha hızlı kabul görmesini ve yaygınlaşmasını sağlayabilecektir."

"Yapay zeka, kripto para dolandırıcılığını önlemede etkili"

Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan da kripto para borsalarının yapay zeka teknolojisini, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesinin yanı sıra müşteri desteğinin geliştirilmesi için de kullandığını söyledi.

Yapay zekanın Büyük Dil Modeli (LLM) gibi farklı modeller kullanarak kripto para borsalarında dolandırıcılıkları tespit etmeye yardımcı olduğunu belirten Eldoğan, bu modellerin internet üzerindeki metinleri kullanarak eğitildiğine işaret etti.

Eldoğan, kuruluşların akademi bölümlerinin de ChatGPT'ye dayanan araçlar kullandıklarını ve böylece blok zinciri ve kripto paralarla ilgili öğrenme süreçlerini desteklediklerini dile getirerek, "Kripto ve arkasındaki teknolojiyi anlamak için kullanıcılar istediklerini tam olarak anlayana kadar sorular sormaya devam edebilirler. Bu gibi araçlar, kriptonun benimsenmesini artırmada heyecan verici bir rol oynayacaktır." diye konuştu.

"Borsalarda yapay zekanın güçlü veri işleme yeteneği sıkça kullanılıyor"

Bitget COO'su Vugar Usi Zade de yapay zekanın, kripto para ekosisteminde verimliliği önemli ölçüde artırabileceğini ve operasyonel maliyetleri azaltabileceğini belirtti.

Yapay zekanın, blok zincir verilerini analiz etme ve izleme yeteneğiyle kripto para işlemlerini güvenlik açısından güçlendirdiğini ifade eden Zade, bu durumun potansiyel bilgisayar korsanlığı saldırıları ve hırsızlık risklerini azalttığını bildirdi.

Zade, yatırımcıların borsalarda yapay zekanın güçlü veri işleme yeteneğini sıkça kullanarak yatırım stratejilerini belirlediklerine işaret ederek, "Yapay zeka işlem botları, terabaytlarca kripto piyasası verisini kullanarak erişilebilir ve güçlü işlem stratejileri sunarak yatırımcıların kazançlarını optimize etmelerine ve stratejilerini tercihlerine göre ayarlamalarına olanak tanıyor." dedi.

"Yapay zeka, kripto para borsalarını daha rekabetçi ve yenilikçi yapıyor"

CoinTR Üst Yöneticisi (CEO) Ali Eşelioğlu da algoritmaların ve karmaşık matematiksel problemlerin egemen olduğu bu alanda, yapay zekanın öğrenme ve adaptasyon yeteneği, işlemleri otomatize etme, piyasa analizi ve dolandırıcılık tespiti gibi konularda önemli farklar yaratabileceğini söyledi.

Yapay zekanın otomatik alım-satım botları sayesinde piyasa trendlerini takip edip veri analizleri yapabildiğini vurgulayan Eşelioğlu, aynı zamanda dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetleri tespit etme konusunda da bu teknolojiden yararlanıldığını ifade etti.

Eşelioğlu, ek olarak müşteri hizmetleri ve destek alanında da yapay zekadan yararlanıldığını, chatbotlar ve sanal asistanlar sayesinde yatırımcıların sorularına hızlı ve etkili yanıtlar verildiğini belirterek, "Yapay zekanın sunduğu bu geniş yelpazedeki faydalar, kripto para borsalarının daha rekabetçi ve yenilikçi olmalarına olanak tanıyor." dedi.