Organizasyonda yoluna devam eden Türk takımlarından Türk Telekom, İngiltere temsilcisi London Lions, Beşiktaş Emlakjet ise İspanyol ekibi Dreamland Gran Canaria ile eşleşti.

Kupada 8'li finaller, tek maç eleme sistemine göre 5-6 Mart'ta oynanacak. Tur atlayan ekipler, 12-13 Mart'ta yine tek maç eleme sistemine göre yapılacak çeyrek finalde mücadele edecek.

Organizasyonda A Grubu'nu ilk iki sırada bitiren Fransa'dan Paris Basketball ve İsrail'den Hapoel Shlomo ile B Grubu'nu ilk iki sırada tamamlayan Fransa'dan Mincidelice JL Bourg ve Romanya'dan U-BT Cluj-Napoca doğrudan çeyrek finale yükseldi.

BKT Avrupa Kupası'nda 8'li final turunun eşleşmeleri şöyle:

London Lions (İngiltere)-Türk Telekom (Türkiye)

Prometey Slobozhanske (Ukrayna)-Aris Midea (Yunanistan)

Dreamland Gran Canaria (İspanya)-Beşiktaş Emlakjet (Türkiye)

Ratiopharm Ulm (Almanya)-Joventut Badalona (İspanya)