Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, Bitlis'te bu yıl atıl durumdaki 16 bin 500 dekar arazide çiftçiler üretim yapmaya başladı.

"Dane Dane Fasulye", "Bitlis'in Ovaları Domates, Biber Patlıcan ile Yeşilleniyor", "Aşılı Ceviz Altın Ceviz", "Tarlalar Sürülsün Başaklar Büyüsün" ve "Nohut Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi" gibi projeleri hayata geçiren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere yüzde 75 hibeyle sertifikalı tohum ve fide desteği sağladı.

Aldıkları desteklerle kent merkezi ve ilçelerdeki birçok arazide ekim yapan çiftçilerin hasat ettikleri ürünlerden ekonomiye 105 milyon lira gelir sağlanması bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün başlattığı TAKE projesinin kentte de verimli şekilde uygulandığını söyledi.

Yürüttükleri çalışmalar sonucu 2022'de sistemde tespit ettikleri 40 bin dekara yakın atıl arazinin tarıma kazandırılması için çalışma yürüttüklerini anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Buğday alanlarımızı genişletmek için hazırladığımız projeyi Bakanlığımıza sunduk. Yüzde 75'i hibeyle 126 bin 500 kilogram sertifikalı buğday tohumu dağıttık. Ekilen 8 bin 300 dekara yakın alandan iyi verim elde ettik. İlimiz tarla sebzeciliğinde de önder illerden biri olmaya başladı. Projeyle aldığımız 456 bin domates, biber ve patlıcan fidesini çiftçilerimize dağıtarak 240 dekarda sebzeciliği teşvik ettik. Nohut yetiştiriciliğini teşvik etmek için aldığımız 3 tona yakın sertifikalı tohumu Güroymak'ta 200 dekarda ektik. Bu çiftçilerimize makine ekipman desteği de verdik. Hizan'da da verimi düşük ve ekonomik değeri olmayan yaklaşık 500 atıl ceviz ağacına 2 bin kalem aşısı yaparak bunları katma değere dönüştürdük ve ekonomik verimliliğini artırdık."

"Tüm arazilerin üretime kazandırılması için çaba gösteriyoruz"

Çelik, TAKE projesiyle atıl arazilerin üretime kazandırılmasının gençlere istihdam, çiftçilere de ekim alanı yarattığını belirterek, yapılan üretimle hem kent hem de ülke ekonomisine katkı sağlandığını kaydetti.

Üretimin artması için hazırladıkları 5 proje için 6 milyon liradan fazla bütçe kullandıklarını dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"Bu projelerle ilimizde yaklaşık 40 bin dekarlık atıl tarım arazisinden 16 bin 500 dönümünü bu yıl üretime kazandırdık. Ektik biçtik. Bazılarının hasadı yapıldı, bazılarının da hasat dönemi var. Projelerimizi takip ediyoruz. Projelerimiz için kullandığımız bütçenin dönüşümü 105 milyon lira civarında olacak. Hem çiftçinin bütçesine hem de ilimizin ve ülkemizin ekonomisine katkısı olacak. Sahadaki gözlemlerimizde tohum verdiğimiz veya aşılarını yaptığımız çiftçilerimiz, bundan memnun olduklarını ve devlet desteği olmadan böyle bir üretimin olmayacağını söylediler. Bu bizi ziyadesiyle mutlu etti."

Çelik, tüm arazilerin üretime kazandırılması için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın talimatı var. TAKE projesi kapsamındaki hibelerden faydalanmak için 2024 yılının üretim sezonu için projeler hazırladık. Bu projeler artık süreklilik arz edecek. İnanıyorum ki 2 yıl içinde ilimizde bir dekar bile boş arazi kalmayacak." dedi.

"Bu işe başladığım için pişman değilim"

2 bin 500 dönüm araziye fasulye eken çiftçi Nurullah Taş ise önceden atıl durumda olan arazilerinde Bakanlığın uyguladığı TAKE projesinden faydalanarak tekrar ekim yaptığını söyledi.

Bu yıl verimin iyi olduğunu ifade eden Taş, "Emeğimizin karşılığını alacağımızı düşünüyorum. 2 bin 500 dönüme yakın araziyi sulak alana çevirerek tarıma kazandırdık. Bu sayede ilçemizden çalışmak için gurbete giden gençler ve çalışanlar yanımızda işe başladı. İlçemizin kalkınması ve tarım alanında büyümesi için de çaba sarf ediyoruz. Tarıma kazandırdığımız 2 bin 500 dönümde kuru fasulye ekimi yaparak bu işe başladık. Bu işe başladığım için pişman değilim. Herkese tavsiyem atıl durumdaki arazileri tarıma kazandıralım, Bakanlığımızın verdiği hibelerden faydalanalım." diye konuştu.

AA