Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin "Bitkisel Üretim 2. Tahmini"ni açıkladı.

Buna göre, üretimin bu yıl, geçen yıla kıyasla tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 7,7 artışla 75,9 milyon tona, sebzelerde yüzde 0,3 artışla 31,7 milyon tona, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 2,2 artışla 27,4 milyon tona ulaşacağı tahmin edildi.

Tahıl ürünleri üretim miktarının bu yıl, geçen yıla göre, yüzde 7,4 artarak yaklaşık 41,5 milyon ton olacağı öngörüldü.

Buğday üretiminin yüzde 10,4 yükselişle 21,8 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 5,9 artarak 9 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 6,2 artışla 290 bin ton, yulaf üretiminin de yüzde 12,3 yükselişle 410 bin ton olması bekleniyor.

Kuru baklagiller grubunda nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretiminin sırasıyla 575 bin ton, 242 bin ton ve 424 bin ton olacağı hesaplandı. Yumru bitkilerden patatesin ise 2022'ye göre yüzde 7,7 artarak 5,6 milyon ton üretileceği tahmin edildi.

Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 11,3 azalarak 137,5 bin ton, ayçiçeği üretiminin ise yüzde 13,8 azalarak yaklaşık 2,2 milyon ton olacağı öngörüldü.

Şeker pancarı üretiminin yüzde 16,9 artışla 22,5 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmini hesaplandı.

Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden domateste yüzde 2,3, kuru soğanda yüzde 10,6, salçalık kapya biberde yüzde 8,3 üretim artışı, karpuzda yüzde 7,6, kavunda yüzde 11,9, hıyarda yüzde 6 üretim azalışı olacağı hesaplandı.

Meyve üretim miktarlarına bakıldığında, geçen yıla göre bu yıl, elmada yüzde 2,8, zeytinde yüzde 54,6 üretim azalışı beklenirken, şeftali ve nektarin toplamında yüzde 7,7, kirazda yüzde 15,4, vişnede yüzde 18,8 üretim artışı olacağı tahmin ediliyor.

Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 58,1, portakalda yüzde 71,7, limonda yüzde 75 üretim artışı öngörüldü. Sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 15, Antep fıstığında yüzde 26,4 üretim azalışı, cevizde ise yüzde 18,8 üretim artışı olması bekleniyor.

Muz üretiminde ise yüzde 6,4 azalış olacağı tahmin ediliyor.