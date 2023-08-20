Kırşehir

Erciyes'ten Bozkıra S2 MTB Anadolu Dağ Bisikleti Yarışları'nın (Uluslararası Anatolia Stage Race XCS Dağ Bisikleti Yarışı) tanıtımı için geldiği Kırşehir'de açıklamalarda bulunan Müftüoğlu, federasyonun çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Farklı illerde organizasyonların devam ettiğini anlatan Müftüoğlu, gelecek hafta Sivas'ta 4 gün sürecek yol bisikleti yarışları düzenleyeceklerini belirtti.

Daha sonra Van'da yarışların yapılacağını ve doğu bölgesinde turizmin hareketlenmesini amaçladıklarını aktaran Müftüoğlu, sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu yapacaklarını dile getirdi.





"Başarılı bir yıl geçirdik"

Müftüoğlu, bisiklet yarışlarında başarılı bir yıl geçirdiklerine değinerek, şunları kaydetti:

"2 Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü madalyası aldık. Şimdi dünya şampiyonasına gidiyoruz. Sportif, olimpiyatlara hazırlanma ve organizasyon anlamında çok başarılı bir yıl geçiriyoruz. Geldiğimiz günden beri başladığımız veledromdaki çalışmalar sürüyor. Veledromu ülkemize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, onu uygulamaya geçiren önceki bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve şimdiki bakanımız Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımızın sonucu meyve vermeye başladı. 2028'de veledromda olimpiyat madalyası için yola çıkıyoruz, İnşallah bir aksilik olmazsa 2028'de veledromda madalya kovalayan bir ülke konumunda olacağız."

"Daha çok kişinin bisiklete binmesi için çaba sarf ediyoruz"

Bisiklet kullanımının yayılmasına ve önemine değinen Müftüoğlu, "Bütün halkı bisiklete bindirmekle ilgili büyük çaba içerisindeyiz. Halkın daha fazla bisiklete binmesi için tüm teşvikleri ortaya koyuyoruz. Hem yarış hem antrenman hem gezinti anlamında tüm desteği vererek ülkemizde daha çok kişinin bisiklete binmesi için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Yol bisiklet kazalarıyla ilgili Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığıyla bir çalıştay yapılması için istişarelerin sürdüğünü aktaran Müftüoğlu, kazaların önlenmesi için çaba sarf ettiklerini de sözlerine ekledi.

AA