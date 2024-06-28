İtalya ve İspanya turlarıyla yol bisikleti sezonunun "büyük tur" (grand tour) diye adlandırılan en önemli üç yarışından biri olan organizasyon, bu yıl 29 Haziran-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

1903'ten bu yana düzenlenmesinden dolayı turların en eski ve prestijlisi kabul edilen Fransa Bisiklet Turu'nda, 22 takımdan 176 sporcu mücadele edecek.

Turun startı 26. defa Fransa dışındaki bir ülkeden verilecek. İtalya, tur tarihinde ilk kez Fransa Bisiklet Turu'nun açılış etabına ev sahipliği yapacak.

Turun son etabı ise Paris 2024 Olimpiyat Oyunları hazırlıkları nedeniyle ilk kez başkent Paris dışında koşulacak. Fransa Turu, Monaco ile Nice arasındaki bireysel zamana karşı etabıyla tamamlanacak. Tur, 35 yıl sonra ilk kez zamana karşı finalle sona erecek.

Toplam uzunluğu 3 bin 498 kilometre olması planlanan tur; İtalya, San Marino, Fransa ve Monako'dan geçecek.

8 düzlük, 7 dağ, 4 tepe ve 2 bireysel zamana karşı olmak üzere 21 etaptan oluşan turdaki tırmanış bölümleri, Apeninler (İtalya), İtalyan ve Fransız Alpleri, Massif Central ve Pireneler'de koşulacak.

Toplam 2,3 milyon avro para ödülünün dağıtılacağı 111. Fransa Turu'nun genel klasman şampiyonuna ise 500 bin avro ödül verilecek.

Sarı mayo için gözler Vingegaard ve Pogacar'ın üzerinde olacak

1900'de Fransa'da kurulan L'Auto gazetesinin basıldığı kağıdın renginden dolayı 1919'dan beri genel klasman liderine verilen "sarı mayo" mücadelesinin, son iki yılın şampiyonu Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma takımı) ile 2021 ve 2022'nin kazananı Tadej Pogacar (BAE Emirates) arasında geçmesi bekleniyor.

2023 yılında Sloven sporcu Pogacar, turdan önceki nisan ayında bileğini kırmıştı. Son iki yılın şampiyonu Vingegaard ise iki ay önce Bask Turu'nda kaza geçirirken, Danimarkalı pedalın kaburga ve köprücük kemiği kırıldı, akciğeri delindi.

Yaşadığı kazalardan bu yana yarışlara katılmayan 27 yaşındaki Vingegaard, ağır sakatlıklar sonrası Fransa Turu'nda yarışacak.

Turdan önce temkinli konuşan Jumbo-Visma Sportif Direktörü Merijn Zeeman, "Henüz ne kadar ileri gidebileceğini bilmiyoruz. Şu ana kadar yarışamadı ve hazırlıkları da idealin altında kaldı." ifadelerini kullandı.

İtalya-Fransa dublesi için pedal çevirecek 25 yaşındaki Pogacar ise rakibine göre tura çok daha hazır ve iddialı başlayacak. İtalya Turu'nu yaklaşık 10 dakikalık bir farkla kazanan Sloven sporcu, 6 etap birinciliği elde ettiği turda son 59 yılın en büyük genel klasman farkına imza attı.

Pogacar ya da Vingegaard, 2024'te mutlu sona ulaşması halinde Fransa Turu'nda 3 şampiyonluğu bulunan 9. bisikletçi olarak kayıtlara geçecek.

Cavendish rekor için bir kez daha sahnede

Kazandığı 34 etap birinciliğiyle Fransa Bisiklet Turu'nun rekorunu Eddy Merckx ile paylaşan Mark Cavendish, geçen yıl aldığı emeklilik kararını rafa kaldırırak bir kez daha turda pedal çevirecek.

Geçen yıl Bordeaux'daki yedinci etapta rekora çok yaklaşan Büyük Britanyalı sporcu, bisikletinde yaşadığı sorun nedeniyle Jasper Philipsen'e geçildi. Bir sonraki etapta ise kazaya karışan Cavendish, köprücük kemiği kırılınca turdan çekilmek zorunda kaldı.

Astana-Kazakistan Takım Menajeri Alexander Vinokourov'un da desteğiyle ekim ayında bir yıllık sözleşme imzalayan 39 yaşındaki Cavendish, 15. kez Fransa Turu'nda boy gösterecek.

Britanyalı sporcunun rekor için önündeki en büyük engel yaşı olsa da bu sezon Kolombiya ve Macaristan'da elde ettiği etap galibiyetleriyle tura geliyor. Cavendish, 14. etapta Pireneler'e gelmeden grup sprintiyle bitmesi muhtemel etaplarda tarihe geçmek için kendini zorlayacak.

Cavendish, Fransa Turu'nda en iyi sprintere verilen "yeşil mayo"yu 2011 ve 2021'de kazanmıştı.

Fransa Bisiklet Turu'nun "en"leri

Turu en fazla kazanan isimler şöyle:

Bisikletçi Ülke Şampiyonluk sayısı 1 Jacques Anquetil Fransa 5 (1957, 1961, 1962, 1963, 1964) Eddy Merckx Belçika 5 (1969, 1970, 1971, 1972, 1974) Bernard Hinault Fransa 5 (1978, 1979, 1981, 1982, 1985) Miguel Indurain İspanya 5 (1991, 1992, 1993, 1994, 1995) 5 Chris Froome Büyük Britanya 4 (2013, 2015, 2016, 2017) 6 Philippe Thys Belçika 3 (1913, 1914, 1920) Louison Bobet Fransa 3 (1953, 1954, 1955) Greg LeMond ABD 3 (1986, 1989, 1990)

Turda en fazla etap zaferi yaşayan isimler şunlar:

Bisikletçi Ülke Kazanılan etap sayısı 1 Mark Cavendish Büyük Britanya 34 Eddy Merckx Belçika 34 3 Bernard Hinault Fransa 28 4 Andre Leducq Fransa 25 5 Andre Darrigade Fransa 22

2024 Fransa Bisiklet Turu güzergahı

Etapların geçeceği yerler ve uzunlukları şöyle:

Tarih Etap Başlangıç-Bitiş Uzunluk (km) 29 Haziran 1 Florence - Rimini 206 30 Haziran 2 Cesenatico - Bologna 199.2 1 Temmuz 3 Piacenza - Turin 230.8 2 Temmuz 4 Pinerolo - Valloire 139.6 3 Temmuz 5 Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas Plaine de l'Ain 177.4 4 Temmuz 6 Macon - Dijon 163.5 5 Temmuz 7 Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin 25.3 6 Temmuz 8 Semur-en-Auxois - Colombey-les-Deux-Eglises 183.4 7 Temmuz 9 Troyes - Troyes 199 8 Temmuz - Dinlenme Günü - 9 Temmuz 10 Orleans - Saint-Amand-Montrond 187.3 10 Temmuz 11 Evaux-les-Bains - Le Lioran 211 11 Temmuz 12 Aurillac - Villeneuve-sur-Lot 203.6 12 Temmuz 13 Agen - Pau 165.3 13 Temmuz 14 Pau - Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet 151.9 14 Temmuz 15 Loudenvielle - Plateau de Beille 198 15 Temmuz - Dinlenme Günü - 16 Temmuz 16 Gruissan - Nimes 188.6 17 Temmuz 17 Saint-Paul-Trois-Chateaux - Superdevoluy 177.8 18 Temmuz 18 Gap - Barcelonnette 179.5 19 Temmuz 19 Embrun - Isola 2000 144.6 20 Temmuz 20 Nice - Col de la Couillole 132.8 21 Temmuz 21 Monaco - Nice 33.7