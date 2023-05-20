Sakarya
Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başlayan yarışlara, 13 ülkeden 14 takım ve 68 sporcu katıldı.
Yaklaşık 138 kilometrelik "Karasu" parkurunda yarışan sporcular, bitiş çizgisine ulaşmak için kıyasıya mücadele etti.
Yarışın sonunda Çin Ulusal takımından Xianjing Lyu birinci, Astana takımından Estonyalı sporcu Martin Laas ikinci, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımından Aliaksandr Bereznyak ise üçüncü oldu.
Dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
Öte yandan dördüncü etap sonucunda klasman liderliğini alan Estonyalı sporcu Martin Laas, "turuncu mayo"yu giydi.
AA