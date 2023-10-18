Ankara

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, üst düzey mücadele, bisiklet sporu ve kültürünün gelişimi, sürdürülebilirliğe ve sağlığa katkı misyonlarına 2023'te fotoğraf yarışmasının da eklendiği Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR), bir bisiklet yarışından fazlası olduğunu söyledi.

Müftüoğlu, 36 ülkeden 170'e yakın sporcunun katılımıyla 8-15 Ekim tarihlerinde düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2023), değerlendirdi.

Katılımcıların 8 gün boyunca 1235 kilometre pedal çevirdiği yarışı kıtalararası bir bisiklet şöleni olarak niteleyen Müftüoğlu, "Ülkemizi tüm dünyaya tanıtmayı amaçladığımız TUR’u Türkiye’nin markası haline getirdik. TUR 2023’ün bizim için önemli iki noktası vardı. Birincisi Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleşmesi, diğeri de federasyonumuzun 100. yılı olması. Kıyasıya bir mücadelede gerçekleştirilen yarış, hem Türkiye’nin dünyaya tanıtımı hem de bisiklet turizmine katkısı açısından çok önemli. Üst düzey mücadele, bisiklet sporunun, kültürünün gelişimi, doğal ve tarihi güzellikleri ile bisikletin sürdürülebilirliğe ve sağlığa katkısı, bisikletliye saygı misyonlarıyla Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bir bisiklet yarışından daha fazlası. Bu sene ilk defa TUR kapsamında fotoğraf yarışması da düzenlendi. Ayrıca 7 Ekim’de '58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Hatıra Ormanı' ağaç dikme törenini gerçekleştirdik. İlk defa 2022'de Bodrum’da hayata geçirilen hatıra ormanı ağaç dikiminin ikincisini Avsallar’da yaptık." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda katkısı olan kamu kurumları ve sponsorlara teşekkür eden Müftüoğlu, yarışı başarılı şekilde tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Akdeniz bölgesinden çıktığımız bu yolculukta diyar diyar gezerek İstanbul’a ulaşmak, hem bizim için hem de bisikletçiler için ayrı keyifli oldu. Çok yorucu bir serüven olsa da etaplarımızın her biri ayrı ayrı güzeldi. TUR 2023’ün 'kraliçe etabı' olarak adlandırdığımız Fethiye'deki 3. etap, yüzde 10,8 ortalama eğime sahip 18,4 km uzunluğundaki tırmanışıyla yaklaşık 2000 metredeki Babadağ’da zirve finişine ulaştı. 3. etap, dünya bisiklet otoriteleri tarafından bir Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) yol bisikleti yarışında bu yıl kullanılan en zor tırmanışı olarak kayıtlara geçti. Geçen sene hava durumu sebebiyle iptal olan İstanbul etabı bizi üzmüştü. 2023'te ise geçen yılın coşkusuyla birleşen bir İstanbul etabı izledik." diye konuştu.

190 ülkede, 13 dilde milyonlarca kişi tarafından izlenen organizasyona, Türk halkının ilgisinin her geçen yıl arttığını dile getiren Müftüoğlu, TUR 2023'te tanık olduğu bazı enstantaneleri anlattı:

"Daha önceki yıllarda yolları kapattığımız zaman halk oldukça mutsuz oluyordu. Bugüne baktığımızda ise herkes oldukça mutlu. Fotoğraf çekmeye çalışıyorlar, video çekmeye çalışıyorlar ve alkışlıyorlar. Bu yıl çok güzel sahnelere tanıklık ettik. Marmaris-Bodrum etabımızda kenarda oturarak bisikletlileri bekleyen bir teyzemiz TRT muhabirine takıldı. Bisikletçileri gördüğünde dua edip alkışlayan teyzemiz aslında bisiklet ülkesi olma yolunda büyük bir eşik atladığımızın da bir göstergesiydi. Buralara gelmek federasyonumuz ve benim için çok önemli."

"Türkiye bisiklet ülkesi olma hedefine çok kısa sürede ulaşacak"

Müftüoğlu, TUR'un bir diğer önemli misyonunun da insanların bisiklet sürerek hareketlenmesini sağlamak olduğunu hatırlatarak, "Organizasyonu çeşitli mecralardan görenler 'ben de yapabilirim' düşüncesiyle motive olarak hevesleniyor ve sahillerde, ormanlarda ve bisiklet yollarında eşsiz bir yolcuğa çıkıyor. Ülkemizde buna karşılık son yıllarda çok büyük bisiklet yolları yapılıyor. Bu konuda Çevre Bakanlığı'nın çok büyük katkıları var. Bisikleti herkese sevdirmeyi hedeflerken Türkiye güzellikleriyle harmanlamak bizim içinde çok keyifli oluyor. TUR’un dikkat çekici noktası da binbir özel yeri içinde barındırması. Sporcular sadece yarış için gelmiyor, aynı zamanda Türkiye’nin eşsiz güzellikleriyle keyifli günler geçirmek için TUR’a katılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkedeki bisiklet algısını değiştirmeyi başardıklarını savunan Müftüoğlu, "Bu, uzun süre birlikte çalışmanın meyvesi oldu. Sportif olarak hem ulaşım hem de belediyeler alanında büyük bir çaba harcayarak bisikleti günümüzde daha yaygın hale getirdik. Artık insanlar bisikleti hem seviyor hem de doğa dostu sürdürebilir bir araç olarak kullanıyor. Şu anda yapılan bisiklet yolları, bisiklet kültürü ve algısını farklı bir boyuta taşıyor. Bu hızla devam edersek, Hollanda gibi Türkiye de bir bisiklet ülkesi olma hedefine çok kısa sürede ulaşacak. Bu durumdan çok memnunuz. Sadece federasyon başkanı olarak değil, bir insan olarak bisikletin bu denli güzel şekilde yayılması beni mutlu ediyor. Geleceğimize daha temiz günler sağlamak bizim için çok önemli. Bisikleti hep birlikte daha yaygın hale getireceğimizi umuyorum." yorumunu yaptı.