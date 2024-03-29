Ankara

Türkiye'den 10 oyun şirketini bir isim altında bir araya getiren "Games from Türkiye", ilk etkinliğinde San Francisco'daki Game Developers Conference'a (GDC) katıldı.

Oyunlar ilk defa "Games from Türkiye" markası altında tanıtılırken, bu isim altında kurulan stantlar da katılımcılardan büyük ilgi gördü. "Games from Türkiye" başlığıyla kurulan bu birliktelik, hem sektörde pozitif etki oluşturdu hem de şirketlerin motivasyonunu artırdı.

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve Bilkent Cyberpark işbirliğiyle düzenlenen, Ticaret Bakanlığının desteklediği ticari heyete katılan stüdyolar, küresel oyun sektörünün önemli isimleriyle 250'den fazla görüşme gerçekleştirdi.

Etkinlikler 30 bin profesyoneli ağırlayan GDC ile de sınırlı kalmadı. Mobilden PC'ye, konsoldan VR'a, AI ve web3 uygulamalarına uzanan geniş yelpazesiyle ağ oluşturma imkanları sunan PocketGamer Connects de heyetin rotasındaydı. Katılımcılar ayrıca GenAI for Business San Francisco Konferansı'nda Generative AI teknolojisi ve potansiyeline ilişkin yapay zeka endüstrisinin önde gelenleriyle görüştü.

"Games from Türkiye"yi ağırlayanlar arasında oyun sektörünün en yaygın geliştirme platformu olan Unity Technologies de yer aldı. Unity'nin genel merkezine ziyarette bulunan heyet, şirketin üst düzey yöneticileriyle görüşüp, Türkiye'deki oyun geliştirme ekosistemine verilen teknik desteğin artırılması konusunda önerilerini ilettiler.

Heyet, konferans katılımlarının yanı sıra Pocket Gamer Connects ve tüm etkinliklerin ortak toplantı platformu olan MeetToMatch'in ana sponsorluğunu üstlenerek Türkiye'nin uluslararası alandaki görünürlüğü konusunda da önemli bir adım attı.

Setimedia Kurucu Ortağı ve TOGED Danışma Kurulu Başkanı Tuğbek Ölek, konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'deki oyun stüdyolarına sunulan benzersiz vergi ve destek imkanlarına dikkati çekti.

Türkiye'nin oyun sektörü için sağladığı bu güçlü desteğin öncelikle Avrupa ama genel olarak dünya çapında çok büyük etkisi olacağını vurgulayan Ölek, diğer Avrupa ülkelerinin de Türkiye ile rekabet edebilmek için oyun sektörüne verdikleri desteği artırmak zorunda kalacaklarını ifade etti. Ölek'in, "Bir devlet oyun geliştiricisinden niye vergi almaya çalışır anlamak mümkün değil." sözleri konferansta ilgiyle karşılandı.

"Games from Türkiye" organizasyonuyla Türk oyun sektörünün uluslararası arenada tanıtılması, global pazarda yer alması, sektörün önde gelen Türk firmalarının yeni iş olanakları elde etmesi açısından önemli bir olanak sağlandı. Bu fuarlardan en büyük beklentisi projeleri için doğru yatırımcı, yayıncı ve alt yüklenicilere ulaşmak olan yerli oyun firmaları, böylece Türkiye'de geliştirilmiş oyunların dünya çapında daha çok pazara güçlü olarak açılmasını hedefliyor.

Oyun sektöründe uluslararası etkileşim artacak

TOGED Başkanı ve Backpack Games Üst Yöneticisi Ali Erkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GDC gibi önemli uluslararası etkinliklerde Türkiye'yi temsil etmenin önemini vurguladı.

European Game Developers Federation'da Türkiye'yi temsil görevini de TOGED'in üstlendiğini hatırlatan Erkin, gelecek 5 yıllık vizyonlarında uluslararası etkileşimin en önemli amaçlardan biri olduğunu söyledi.

"Games from Türkiye" gibi programların daha fazla destekle global konferanslara katılmasının hem Türkiye'deki oyun sektörünün potansiyelini göstermesi hem de ülkedeki oyun desteklerini tanıtması açısından çok fayda sağladığını belirten Erkin, yatırımcı ve yayıncılar ile stüdyolar ile bir araya getirmenin öncelikleri olduğunu kaydetti.

Bilişim ihracatının yarısı oyun sektöründen

Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Faruk İnaltekin de Türkiye'nin global oyun pazarındaki payının artırılması için ulusal ve uluslararası programlarını oyun sektörüne yönelik olarak özelleştirdiklerini söyledi.

Oyun sektörünün bilişim ihracatının yaklaşık yarısını oluşturduğu için oldukça kritik olduğunu vurgulayan Faruk İnaltekin, sektörün ihtiyaçlarının anlaşılabilmesi ve bu ihtiyaçlara yönelik programlar için çalışmalar başlattıklarını, firmalara destek sağlayabilecek ve sektörün küresel gelişimini güçlendirecek iş ağı temaslarını artırmayı planladıklarını anlattı.

"Games from Türkiye" çatısındaki ilk şirketler

TOGED ve Bilkent Cyberpark ortaklığında organize edilen "Sektörel Ticari Heyet" bünyesinde sevilen oyunları Clean The Sea! ile tanınan Backpack Games; MOBA ve Battle Royal türündeki oyunları Hit and Boom'u Steam'e çıkarmaya hazırlanan Funverse Games; renkli ve eğlenceli hyper-casual oyunları Army Commander ile Gameguru; eşleştirme ve puzzle oyunları Triple Star ile tanınan Kuixo; sevimli grafikleriyle dikkati çeken Slidey: Block Puzzle oyununun yapımcısı Mavis Games; mecha temalı 6v6 takım savaşı oyunu Mech Wars geliştiricisi Momend; Farm Blast gibi sevilen bubble-shooterlarıyla Narcade; gerilim dolu VR oyunları Tunnels ile öne çıkan Nomad Monkey; sevilen drift oyunları Race Max Pro ile tanınan Tiramisu Studios; global sosyal ağ uygulamaları Waplog ve Joi ile öne çıkan VLMedia yer aldı.