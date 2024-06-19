Edirne/Gaziantep

Trakya'da sıcak hava etkili oldu

Hava sıcaklığının 36 derece olduğu Edirne'de vatandaşlar, kapalı çarşı, park, bahçe gibi serin ve gölge yerlerde vakit geçirdi.

Sıcak hava, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi.

Kuşlar süs havuzlarının başından, sahipsiz köpekler ise gölge alanlardan ayrılmadı.

Bunaltıcı sıcaklardan Kurban Bayramı tatili için kente gelen yerli ve yabancı turistler de olumsuz etkilendi.

Kente gelen çok sayıda turist kapalı alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.





Tekirdağ'da ise dışarıda olan vatandaşlar sıcak havadan etkilenmemek için park ve bahçeler ile gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde de sıcak hava dolayısıyla cadde ve sokaklarda sakinlik hakim.

Vatandaşlar sıcak hava dolayısıyla park, bahçe ve gölgelik alanlarda vakit geçirerek serinlemeye çalıştı.

Gaziantep

Hava sıcaklığının 39 dereceye ulaştığı Gaziantep'te vatandaşlar park, bahçe gibi serin yerlerde vakit geçirdi.

Sıcak nedeniyle kentteki yaya ve araç trafiğinin sakin olduğu gözlendi.

Bazı çocuklar da kentteki su birikintilerine girerek serinlemeye çalıştı.

Şanlıurfa

Türkiye'de en yüksek hava sıcaklıklarının yaşandığı kentlerden Şanlıurfa'da da yöre halkı serinlemek için parkları ve yeşil alanları tercih etti.

Termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği kentte, çocuklar süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Havuzda serinleyen çocuklardan Abdulkadir Birgül, "Çok sıcak dayanamıyoruz. Mecbur havuzda serinliyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Mustafa Dişçi de "Sıcaklıklar artık dayanılmayacak hale geldi. Sıcaktan korunmak için ara ara su içiyor, yüzümüze vurup serinlemeye çalışıyoruz. Bazen dayanılmayacak hale geliyor." diye konuştu.

Kilis

Kilis'te de bunaltıcı sıcaklar etkisini sürdürüyor. Sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı kentte, vatandaşlar gölgelik alanlarda ve parklarda serinlemeye çalışıyor.

Kentin işlek caddelerinde ise insanların sıcak dolayısıyla dışarı çıkmadığı gözlendi.

Havaların çok sıcak olduğunu belirten Musa Samancı, "Çeşmede yüzümüzü yıkayarak ve parklarda gölgelik alanlarda oturarak serinlemeye çalışıyoruz." dedi.