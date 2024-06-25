Son günlerde dile getirilen 3. Dünya Savaşı uyarıları konusunda önemli bir isimden önemli uyarı geldi ; Esen Ermiş Ertürk “Türkiye herşeyin kilididir. Barış gelecekse bu Türkiye’siz olmaz. Medeniyetin yükselişini yeniden Türk halkı gerçekleştirecek. Tek yapmamız gereken kutuplaşmamak, uzlaşmak şart yoksa Türk milletini yok etmek isteyenlerin eline koz veririz” dedi.

(Esen Ermiş Ertürk İngiltere Cambridge’de Siyaset Bilimi Eğitiminin ardından yurda dönen Esen Ermiş Ertürk,ailesine ait uluslararası lojistik şirketlerinin yönetimini devralmış ve bu süreçte gelen teklif üzerine Ak Parti Çankaya Başkan Yardımcılığı,Ak Parti Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkan Yardımcılığı ,TBMM ve körfez ekonomi heyetlerinde görev almıştır.Evli ve 1 erkek çocuk annesidir.)