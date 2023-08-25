Günaydın dostlarım!

Sıkıntıdan ferahlığa ,

Karanlıktan aydınlığa GEÇMEK;

GECEDEN GÜNDÜZE DÖNEN gün gibi çabuk olur sabredersen!

BUGÜN YİNE DERSİMİZ ATATÜRK...

DERSİMİZ ATATÜRK dedim de aklıma rahmetli Turgut ÖZAKMAN geldi “DERSİMİZ ATATÜRK” diyen.Ruhu şad olsun.

Wagner lideri Prigojin’in uçağı düştü ve öldü.

Yorumları sonra yapacağım.

Ben geçmiş 1924 tarihine gidip -diğer MİLLİYETLERDEN banane bugün-“BİR TÜRK DÜNYAYA BEDELDİR”diyeceğim...

“Bir Türk Dünyaya Bedeldir...”

24 Ağustos 1924

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

“ATATÜRK 24 Ağustos 1925’de Kastamonu’da asker koğuşlarını ziyaretten çıkarken; “Bir Türk, on düşmana bedeldir” yazılı levhayı görür.

Subaya levhayı göstererek sorar:

-“Öyle midir?”

-“Evet Paşam.”

-“Hayır, çocuğum, bence öyle değildir. Bir Türk dünyaya bedeldir.””

...

Atatürk’ten anılar...

...

Biliyorum ki ben de bir sürü düşmana kök söktürebilirim.

Bu nedenle “BİR TÜRK DÜNYAYA BEDELDİR.”