Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müştekiler ve avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra savcıya esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için söz verdi.

Savcı esas hakkındaki mütalaasında, 22 Aralık 2021'de 06 BU 2075 plakalı "503" hat numaralı EGO otobüsü şoförü Çiçek'in, saat 08.10'da Ayaş yolu Yenikent istikametine doğru 61 kilometre hızla ilerlerken sol eli direksiyon simidinde, sağ elinin cep telefonunda olduğunu belirtti.

Bu nedenle sanığın, tehlikeli durumu önceden fark etme ve ani önlemlerle kazanın önüne geçme durumunun azaldığı aktarılan mütalaada, buna rağmen seyrine devam ederek şerit değiştirdiği anlatıldı.

Mütalaada, sanığın, aracın sağ ön kısmı ile bariyerlere çarparak araçta yolcu olarak bulunan Hatice Akcabayır'ın vefatı ve 34 müştekinin yaralanmalarında "asli kusurlu" olduğu ifade edildi.

Olay günü geçerlilik süresi dolmuş sürücü belgesiyle trafiğe çıktığı da belirlenen sanığın, Adli Tıp Kurumca yapılan analizde kan ve idrarında uyuşturucu maddeye rastlanmadığı kaydedildi.

Esas hakkındaki mütalaada, Çiçek'in, "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması ve hükümle birlikte tutuklanması istendi.

Söz alan müşteki avukatları da sanığın "taksirle ölüme sebebiyet verme" değil, "kasten ölüme sebebiyet verme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise esas hakkındaki savunmasını yapmak için süre istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol şartının devamına hükmederek, esas hakkındaki savunmayı hazırlaması için sanık ve avukatına süre verdi.

Duruşmaya, 8 Aralık'ta devam edilecek.