Perdeci Oyuncuları ve Aysa Prodüksiyon sahneye konulan “Bir Halk Düşmanı” bir bilim insanının ve aydının yalnız kalmak pahasına gerçekleri savunmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Dünyada çevre duyarlılığı konusunda yazılmış ilk tiyatro oyunu “Bir Halk Düşmanı” 8 Kasım Çarşamba akşamı Caddebostan Kültür Merkezi’inde prömiyerini yaparken 10 Kasım Cuma gecesi de TrumpTower’da seyircisiyle buluştu.

Norveçli oyun yazarı Herik İbse tarafından kaleme alınan “Bir Halk Düşmanı” aynı zamanda dünya çevre kirliliği konusunda yazılmış ilk roman olma özelliğine sahiptir.

Oyunun yönetmenliğini duayen sanatçı Rutkay Aziz yaparken oyunun çevirisini Yılmaz Onay tarafından yapılırken , dekor tasarımı Yücel Tanyeri’ye, dramaturgisi Sertaç Sayın’a ait. Oyunda Andaç Sayın ve Enes Sarı yönetmen yardımcıları olarak görev almaktalar. Dekor realizasyonu Seran Kavurt’a, fotoğraflar Mehmet Turgut’a, afiş tasarım Dilek Seferoğlu’na ait. Hale Algabri de asistan olarak görev aldı.

“Bir Halk Düşmanı” adlı oyunda Rutkay Aziz’e, Özcan Alpar, Levend Yılmaz, Ebru Saçar, Öykü Erarslan, Mehmet Küçükgünaydın, Lütfi Can Bulut, Enes Sarı, Sertaç Sayın, Hüseyin Demir, Emre Boyuneğmez ve Hüseyin Uçurtma gibi tiyatro dünyasının başarılı oyuncuları eşlik ediyor.

Bir Halk Düşmanı oyununun konusu

Tüm gelecek umudunu yeni kurulan kaplıca tesislerine bağlamış bir kent, bu projeyi gerçekleştiren doktorun büyük buluşuyla sarsılır. Başta Doktorun öz kardeşi olan Belediye Başkanı ve çıkar çevreleri bu buluştan rahatsız olur. Doktor şimdi gerçekleri saklayan bir kahraman mı olacak, yoksa doğru bildiğini söyleyen bir halk düşmanı mı?

Kibariye’den remix sürprizi

Arabesk müziğin en sevilen isimlerinden biri olan Kibariye 1993 yılında ilk kez seslendirdiği “Lafı Mı Olur” parçasına remix yaparak müzikseverlerle ve hayranlarıyla tekrar buluşturdu.

Kibariye’nin yeniden remixyaptığı “Lafı Mı Olur” şarkısının söz ve müzikleri Eda-Metin Özülkü çiftine ait olurken şarkının remix versiyonu için Efe Can ile çalıştı. Kibariye “Lafı Mı Olur” şarkısının klip çekimleri için kameralar karşısına geçerken yönetmen koltuğuna Amirali oturdu.

Yıllar sonra tekrar cover olarak müzikseverlerle buluşan Kibariye’nin Lafı Mı Olur şarkısına hayranları ve müzikseverler büyük ilgi gösterirken sosyal medyada kısa sürede tıklanma rekoru kırdı.

Kibariye arada n30 yıl geçtikten sonra bile bu şarkısına bu denli ilgi gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Münasebetsiz” lik yapmaya geliyorlar !

Öz&De Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği Francis Veber’in orijinal adı “Lemmedeur” olankomedi türündeki tiyatro oyununu “Münasebetsiz” olarak Müge Çiçek yönetmenliğinde 27 Ağustos Pazar 19.00 Trump Sahne de Prömiyer yaptı

2 perde bol kahkaha atmayı vadeden oyun için çalışmalar hızla devam ediyor.

Elif Akça’nın kast direktörlüğünü üstlendiği oyunun kadrosunda Ferit Aktuğ, Giray Mert Özdenoğlu, Sarp Bozkurt, Sami Aksu, Hande Yılmaz ve Selim Bulut Danışmaz yer almaktadır.

Oyunun konusu şu şekilde ilerler… Bir tetikçi birini vurmak üzere otel odasına yerleşir. İşini yapmak üzere hazırlanırken yan odada intihar etmek üzere olan adam tetikçinin bütün planlarını bozmaya başlar. Yan odadan gelen davetsiz misafir kendi hayatının dertlerine tetikçiyi ortak etmesiyle yanlış anlaşılmaların arkası kesilmez…

Ünlü isimleri bir araya getiren Öz&De Yapım seyircisiyle buluşmaya gün sayıyor.

Hayale Mest

Mistik ve geleneksel müziğin 432 Hz frekansında kaydedilmiş özel bir deneyim albümü olan “Ghalandar” ile dikkatleri üzerine çeken meditasyon ve daf ustası Mareechi Asu bu kez “kemençe” ve “daf”ı buluşturuyor.

Tanbour üstadı MehrdadMaleki ile kaydettiği albümle büyük beğeni toplayan sanatçı yine iki köklü enstrümanı buluşturarak kültürler arası köprü kuruyor.

Pers müziği zengin bir mirasa sahip ve bu müziğin önemli bir parçası olan Kemençe ve Daf, geleneksel Pers müziğinin ruhunu yakalayan iki önemli enstrüman olarak dikkat çekiyor. MehrdadNasehi ve Mareechi Asu, bu iki özel enstrümanı kullanarak benzersiz bir müzikal serüven sunuyorlar. “Hayale Mest” adını taşıyan bu albüm, bu iki yetenekli sanatçının işbirliği ile şekillenmiş bir başyapıt.

“Hayale Mest” albümü, Kemençe ve Daf’ın doğaçlamasından oluşan bir enstrümantal müzik serüveni sunuyor. Bu albüm, duygu dolu bir Kemençe ile coşku ve mistik bir sarhoşluk getiren Daf arasındaki büyülü bir dansı yakalıyor. İki enstrümanın birbirine olan bu benzersiz uyumu, dinleyicilere müziğin derinliklerine bir yolculuk yapma fırsatı sunuyor.

Beyza Doğuç’tan dünyada bir ilk!

Yapay zeka temalı içerikleri ve müzikleri ile adından sıkça söz ettiren sanatçı Beyza Doğuç, dünyada bir ilki gerçekleştirerek yapay zekanın sunucusu olduğu ve sesli şekilde kendisi ile sohbet ettiği bir yayın yaptı.

Beyza Doğuç, "Ben Robot Değilim" isimli podcast serisiyle dinleyicilere teknolojinin son harikası bir deneyim sunuyor.

Sanatçının yayınladığı "Yapay Zeka ve Sanat" başlıklı ilk bölümde, yapay zekanın sanat üzerine etkileri tartışılırken, asıl dikkat çeken unsuru yapay zekanın sunuculuk yeteneği oluşturuyor.

Beyza Doğuç'un yapay zeka ile yürüttüğü bu interaktif tartışma, podcast dünyasında bir ilk olma özelliğini taşıyor ve yapay zekanın insanlarla doğal bir şekilde iletişim kurabilme becerisinin şaşırtıcı boyutlarını sergiliyor.

Dinleyiciler bu yayında, yapay zekanın soruları anlayıp cevaplayabildiğine, hatta konunun derinliklerine inebildiğine tanık oluyorlar.

Hard Rock'ı Yeniden Deneyimleyin!

Hard rock savaşçıları The Madcap'in altı yıldız üzerinde çalıştığı ikinci stüdyo albümü "BeattheDestiny" 3 Kasım Cuma günü plak, cd ve dijital formatlarda MadcapRecords& Rainbow45 Recordsişbirliği ile yayınlandı.

Devasa vokal aralığı, farklı tarzlardan etkilenmiş çok yönlü müzik ve ateşli gitarlar... Hepsi bu albümde!

The Madcap'in yeni albümü "BeattheDestiny" enerji, güç, tutku, öfke, isyan, adanmışlık, eğlence ve hüzün gibi farklı duygulara hitap ediyor. Tüm şarkılar The Madcap ortak paydasında buluşsa da hepsi birbirinden çok farklı tını ve fikirlere sahip.

Grup albüm hakkında duygularını şu sözlerle ifade ediyor : "Yeni albümümüz BeattheDestiny için zihinlerimizi, kalplerimizi ve ruhlarımızı ortaya koyduk. En ince detayına kadar hayal ettiğimiz gibi bir prodüksiyonla hem kendimizin hem de dinleyicilerimizin gurur duyacağı bir albüm yapmayı amaçladık. Bu albümle dünyaya neler sunabileceğimizi haykırıyoruz."

Albümdeki tüm şarkı ve sözler Deniz Sayman ve İzgi Gültekin tarafından yazılmıştır.

The Madcap Türkiye turnesi kapsamında 6 Aralık 2023 Dorock XL, Istanbul, 7 Aralık 2023 Hangout PSM, İzmir, 13 Aralık 2023 IF Performance, Eskişehir, 14 Aralık 2023 6:45 KK, Ankara ve 20 Aralık 2023 - Arena, Antalya’da hayranlarıyla buluşacak

“Kutular” sezona iddialı bir giriş yaptı

İlişkilere dair bir oyun olan “Kutular” prömiyerini önceki akşam House Of Performans Bakırköy’de gerçekleştirdi. Tüm biletlerin tükendiği oyun ilk gösteriminde seyircisinden tam not alarak yeni sezona iddialı bir giriş yaptı.

“Kutular” oyunu seyircisini bilinmeyene, herkese anlatmaktan korktuğumuz sırlarımızı ortaya dökmeye doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

Burcu Görek tarafından kaleme alınan yönetmenliğini Balım Kar ve Semih Değirmenci’nin üstlendiği oyunun başrollerini Burcu Görek, Dilara Gül ve Ekrem Can Arslandağ paylaşıyorlar.

Geçtiğimiz yıl hem yurt içinde hem yurt dışında birçok ödül alan “Uyandığımda Sesim yoktu” adlı oyunda başrolü paylaşan Burcu Görek ve Dilara Gül 5. Priştine Uluslararası Tiyatro Festivali’nde en iyi oyucu ödülüne layık görülmüşlerdi.

“Kutular” oyunu 24 Kasım’da Fişekhane İkinci Sahne’de ve 6 Aralık’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yaşar’dan bir İbrahim Erkal klasiği geldi

Erken yaşta aramızdan ayrılarak sevenlerini ve müzikseverleri büyük üzüntüye boğan İbrahim Erkal için hazırlanan proje kapsamında İbrahim Erkal “Hürmet” albümden peş peşe yeni tekliler gelmeye devam ediyor.

Kasım ayında da Erkal’ın söz ve müziği kendisine ait olan 1988 yılında çıkardığı “Sırılsıklam” adlı albümünde yer alan “Dönemem” adlı şarkısını Türk pop müziğinin en başarılı müzisyenlerinden, söz yazarı ve yorumcusu Yaşar seslendirerek dinleyicisini selamladı.

Yaşar, “Dönemem” adlı şarkının klip çekimleri için kameralar karşısına geçerken yönetmen koltuğuna Gökhan Özdemir otururken İbrahim Erkal’ın görüntülerinden oluşan bir arka plan eşliğinde klip hazırlandı.